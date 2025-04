Ricardo Guilherme é empossado na Academia Cearense de Letras

Foto: FERNANDA BARROS Ricardo Guilherme é o novo acadêmico da ACL

Ricardo Guilherme - escritor, professor e ator - tomou posse nesta terça-feira, 15, na Academia Cearense de Letras (ACL). Ele passa a ocupar a cadeira 33, que tem o autor cearense Rodolfo Teófilo como patrono, e até agosto de 2024 era incubência da pesquisadora Noemi Elisa Soriano Aderaldo - que pertenceu ao corpo docente da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Após o período de luto pela morte da acadêmica, explica Ricardo Guilherme ao O POVO, foi iniciada a mobilização para decidir quem seria o novo integrante da academia de letras mais antiga do Brasil. Ricardo foi eleito em dezembro de 2024 e, segundo ele, teve uma "votação expressiva" entre os atuais membros da ACL. No discurso de posse, o novo acadêmico realizou uma homenagem à Noemi Elisa Soriano Aderaldo.

"Sou propositor da teoria e da metodologia do Teatro Radical, um teatro explicitamente teatral, semiologicamente antropocêntrico minimalista, sintético e dialético, um teatro que do ponto de vista literário instaura uma dramaturgia-poeta, na qual a abordagem do autor sobre as circunstancias criadas transcendam a visão testemunhal do dramaturgo-repórter", disse Ricardo no discurso.

No atual corpo de acadêmicos da ACL estão nomes como Sânzio de Azevedo, José Murilo Martins, Vera Moraes, Tales de Sá Cavalcante, Marly Vasconcelos, Angela Gutiérrez e Beatriz Alcântara. Fundada em 15 de agosto de 1894, a ACL é a mais antiga das academias de letras do Brasil. A sede da instituição, localizada no Centro de Fortaleza, é chamada de Palácio da Luz. Angela Gutiérrez, autora de "O Mundo de Flora", empossada em 2019, foi a primeira mulher a presidir a ACL.