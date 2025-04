Samba de Roda: HQ apresenta patrimônio imaterial da Bahia

Foto: Editora Veneta/Divulgação Samba de Roda, lançamento da Editora Veneta

O Brasil abriga uma diversidade cultural de valor inestimável. Prova disso são iniciativas como a folia de reis, o bumba meu boi e a festa junina. E muitas das manifestações artísticas brasileiras vão além do entretenimento: são testemunhos vivos da identidade e da resistência de comunidades.

No Recôncavo Baiano, uma dessas tradições pulsa intensamente, conectando gerações por meio da música, da dança e da oralidade. Essa riqueza é o fio condutor de “Samba de Roda”, novo quadrinho lançado pela Editora Veneta e escrito pela historiadora Juliana Barreto Farias.

Em 2005, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) conferiu o título de Patrimônio Imaterial da Humanidade para o Samba de Roda no Recôncavo Baiano. Antes disso, em 2004, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) já havia inscrito a expressão cultural no Livro de Registro das Formas de Expressão, passando a ter o reconhecimento de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil.

Capa - Samba de Roda, lançamento da Editora Veneta Crédito: Editora Veneta/Divulgação

“Samba de Roda” conduz o leitor por um mergulho detalhado neste patrimônio imaterial, apresentando não apenas a história da roda de samba, mas traçando também um panorama mais amplo do folclore brasileiro.

A narrativa se desenrola a partir dos preparativos para a celebração do centenário de Mãe Cininha, matriarca da família que serve como nossa “guia” na história. Enquanto parentes e amigos se mobilizam para a grande festividade, todos aguardam a chegada de Tito, o responsável tradicional pela organização da roda de samba.



Esse enredo serve de pano de fundo para que a autora explique os elementos que compõem essa manifestação cultural: quem são os músicos, quais instrumentos são utilizados, como as mulheres participam da dança e revezam no centro da roda. Cada elemento é apresentado de forma natural, incorporado à trama sem que a narrativa perca fluidez.



Além do aspecto musical e festivo, a obra se aprofunda na simbologia do folclore nacional. Entre os personagens evocados na história, destaca-se a figura da Caipora, entidade travessa da mitologia popular brasileira, cuja interferência seria a responsável pelo atraso de Tito, adicionando um toque de misticismo à obra.

Outro diferencial do livro são as ilustrações de Gabriel Gabiru, que combinam colagem digital e desenho para conferir um caráter quase documental à obra. Seu trabalho visual não apenas complementa o texto, mas também reforça a proposta de tornar essa cultura acessível ao leitor, celebrando a fusão entre tradição e modernidade.



Apesar do grande grupo de personagens apresentado, o leitor não fica de forma alguma confuso, pelo contrário. Cada um dos personagens presentes nas páginas tem utilidade na narrativa.

“Samba de Roda” não é apenas um quadrinho sobre um evento cultural, mas um convite para imergir nas raízes da cultura brasileira. Com um enredo fluido e uma abordagem sensível, Juliana Barreto Farias oferece ao público uma experiência que une história, arte e identidade - reafirmando a importância da roda de samba como um patrimônio vivo e pulsante da nossa cultura.

Samba de Roda