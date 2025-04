Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 17 de abril

O SANTO Santa Catarina Tekakwitha

Nasceu em 1656, perto de Port Orange, Canadá. Seu pai era o chefe indígena da nação Mohawks, um pagão. Sua mãe era uma índia cristã catequizada pelos jesuítas. Não pôde batizar a filha com o nome da santa de sua devoção, mas só a chamava de Catarina. O pai escolheu o nome Tekakwitha. Ficou órfã aos quatro anos. Na ocasião, sobreviveu a uma epidemia de varíola, mas ficou parcialmente cega, com o rosto desfigurado e a saúde enfraquecida. O novo chefe, que era seu tio, acolheu-a para ajudar no cuidado da casa, onde foi muito maltratada. Era vista contando as histórias de Jesus para crianças e idosos. Devido à sua fé, era hostilizada, porque rejeitava as propostas de casamento. Aos 24 anos, ela morreu no dia 17 de abril de 1680. Antes de morrer, seu rosto desfigurado tornou-se bonito e sem marcas.