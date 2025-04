Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Divulgação Jord Guedes é cantora, compositora e intérprete natural do Crato

Estação das Artes

A cantora Jord Guedes apresenta o show "Nós e Tantas Outras", em parceria com a banda As Ritas. A apresentação corre na Estação das Artes. A artista mescla canções autorais e músicas do cancioneiro brasileiro que abordam questões relacionadas às lutas e às conquistas das mulheres. Jord canta e toca trompete. Joyce Farias fica na guitarra e direção musical. Joana Lima é tecladista, Dândara Marquês comanda o baixo e Naiara Lopes toca bateria.

Quando: sexta-feira, 18, às 20 horas

sexta-feira, 18, às 20 horas Onde: Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Estação das Artes (R. Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito

Yoga na Sabiaguaba

O Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba recebe aulão de yoga e meditação. O evento é comandado pelo terapeuta holístico e professor de hatha yoga, Freddo Arduini. Na ação, o público é convidado a praticar yoga em meio à beleza da vegetação nativa.

Quando: domingo, 20, às 8 horas

domingo, 20, às 8 horas Onde: Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba (R. Sabiaguaba, 832 - Sabiaguaba)

Complexo Ambiental e Gastronômico da Sabiaguaba (R. Sabiaguaba, 832 - Sabiaguaba) Quanto: R$ 35; vendas no Sympla





Preta Rainha

Solo autobiográfico da bailarina Wilemara Barros, o espetáculo "Preta Rainha" retorna à capital cearense em nova temporada, com estreia neste sábado, 19. A obra parte do mergulho íntimo da artista em sua história e traz memórias e reflexões construídas no palco e fora dele. Dança, canto, percussão e espiritualidade se entrelaçam compondo a obra que vibra identidade e resistência.

Quando: sábado, 19, às 19 horas

sábado, 19, às 19 horas Onde: Centro de Umbanda Caboclo Sete Estrelas (R. Olímpio de Paiva, 3829 - Carlito Pamplona)

Centro de Umbanda Caboclo Sete Estrelas (R. Olímpio de Paiva, 3829 - Carlito Pamplona) Gratuito





Às Margens

Apresentada pelo grupo Avia de Teatro, o espetáculo "Às Margens" mostra uma visão diferente para o espetáculo da Paixão de Cristo: e se Jesus fosse uma pessoa em situação de rua? É com essa perspectiva que a montagem ocupa espaços públicos de Fortaleza. O trabalho é apresentado no Theatro José de Alencar (TJA) e a sessão conta com intéprete de Libras.

Quando: quinta-feira, 17, às 17 horas

quinta-feira, 17, às 17 horas Onde: Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (R. Liberato Barroso, 525 - Centro) Gratuito

Mais informações:



Gólgota

Completando 32 anos em 2025, o espetáculo "Gólgota - Paixão de Cristo", do grupo Popular, é apresentado neste sábado, 19, no campo do Onélio Porto, localizado no José Walter. O trabalho narra a história de Jesus Cristo, desde seu nascimento até à ascensão. A encenação é feita a céu aberto com mais de 50 atores que se dividem entre figurantes, elenco principal e desempenham outras funções.

Quando: sábado, 19, às 19 horas

sábado, 19, às 19 horas Onde: Campo do Onélio Porto (Avenida E, esquina com Avenida J - José Walter)

Campo do Onélio Porto (Avenida E, esquina com Avenida J - José Walter) Gratuito

Pecadores

Estrelado por Michael B. Jordan e Hailee Steinfeld, o filme de terror "Pecadores" estreia em cinemas de Fortaleza nesta quinta-feira, 17. Dispostos a deixar suas vidas conturbadas para trás, dois irmãos gêmeos retornam à cidade natal para recomeçar suas vidas do zero, mas descobrem que um mal ainda maior está à espera deles. Acontecimentos traumáticos voltam a atormentá-los quando uma força maligna passa a persegui-los.

Salas e horários:





Volúvel

A turma do Curso Básico de Longa Duração em Dança do Centro Cultural Bom Jardim (CCBJ) apresenta nesta quinta-feira, 17, o espetáculo "Volúvel". A montagem explora a transformação contínua do corpo em movimento, mesclando linguagens da dança contemporânea e urbana em uma narrativa que questiona: O que permanece e o que se transforma quando dançamos?

Quando: quinta-feira, 17, às 19 horas

quinta-feira, 17, às 19 horas Onde: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito