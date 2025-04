Fortaleza recebe a chef Tainá Marajoara

Foto: Divulgação Mayú Brasileiro celebra gastronomia com chef paranaense Tainá Marajoara

Uma das referências em gastronomia de formação e valorização da cultura alimentar brasileira, o restaurante-escola Senac Mayú realiza a primeira edição do projeto Mayú Brasileiro, uma experiência gastronômica que busca exaltar ingredientes e histórias do País.

O projeto traz ao espaço chefs de cozinha de todas as regiões do Brasil, com suas diferentes culturas alimentares e tradições para um intercâmbio gastronômico. Para a primeira edição, que ocorre na quinta-feira, 24, a partir das 19 horas, a chef de cozinha paraense, Tainá Marajoara comanda o evento.

Ao lado de Raquel Holanda, chef residente do Mayú, ela assina o jantar que será realizado em três tempos. O menu teve inspiração na culinária amazônica, destacando sabores autênticos e técnicas da região.

Jantar "Mayú Brasileiro" - Culinária Amazônica

Quando: quinta-feira, 24, a partir das 19 horas

quinta-feira, 24, a partir das 19 horas Onde: Mayú (Av. Desembargador Moreira, 1301, Aldeota)

Mayú (Av. Desembargador Moreira, 1301, Aldeota) Jantar em três tempos (por adesão)

Mais informações: (85) 99430.9755

(85) 99430.9755 Instagram: @restaurantemayu

Aula-show com Tainá Marajoara

Quando: terça-feira, 22, das 19h às 21 horas

terça-feira, 22, das 19h às 21 horas Onde: Senac Aldeota (Av. Desembargador Moreira, 1301 - Aldeota)

Senac Aldeota (Av. Desembargador Moreira, 1301 - Aldeota) Gratuito

Inscrições: via link na bio do Instagram @restaurantemayu