Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 18 de abril

O ANJO Omael

Quem nasce sob esta influência é extremamente justo e vive em harmonia com seu universo. Por ser superprotegido por seu anjo, terá uma confiança inabalável em si mesmo e lutará sempre por grandes ideais. Amará os animais, a natureza e os homens com uma grande sinceridade. Terá conhecimento geral de todas as áreas, estando sempre reavaliando as situações em busca de uma visão mais objetiva.