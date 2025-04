Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 18 de abril (18/04)

Foto: Adreana Oliveira/Divulgação Vocalista e guitarrista dos Raimundos, Digão fará show em Fortaleza

Neste final de semana, o Floresta Bar promove o "Rock de Boa", festa com Digão, ex-membro do Raimundos, e Tico Santa Cruz ; artistas famosos por seu trabalho nos anos 2000. Além deles, se apresentam DJ Cabeleira, Os Verminosos (cover de Titãs), Dj Izzy, SK 85 (cover de Charlie Brown JR) e Retrato Ventura (cover de Los Hermanos).

Quando: sexta-feira, 18, e sábado, 19, a partir das 18 horas

sexta-feira, 18, e sábado, 19, a partir das 18 horas Onde: Floresta Bar (Avenida Santos Dumont, 1788)

Floresta Bar (Avenida Santos Dumont, 1788) Quanto: R$ 75, vendas pelo Sympla.com.br





O Turista Aprendiz

Com direção de Murilo Salles, o filme "Mário de Andrade, O Turista Aprendiz" é exibido no Cineteatro São Luiz nesta sexta-feira, 18. O longa-metragem é uma livre adaptação de anotações feitas pelo escritor em 1927, durante uma viagem pelo rio Amazonas, período anterior à publicação de sua importante obra "Macunaíma".

Quando: nesta sexta-feira, 18, às 10 horas

nesta sexta-feira, 18, às 10 horas Onde: Sala Seu Vavá do Cineteatro São Luiz

Sala Seu Vavá do Cineteatro São Luiz Quanto: R$ 14 (inteira)

R$ 14 (inteira) Vendas pelo Sympla e na bilheteria do equipamento

Paixão de Cristo

A Cia Teatral Acontece prepara, para esta sexta-feira santa, 18, a 12ª edição do espetáculo especial da Paixão de Cristo. Com a proposta de uma montagem acessível e gratuita, o grupo apresenta o Mercado São Sebastião, onde podem fazer da interação com o público parte da peça. O evento dispõe de intérprete de libras.

Quando: sexta-feira, 18, às 8 horas

sexta-feira, 18, às 8 horas Onde: Mercado São Sebastião (R. Gen. Clarindo de Queiroz, 1745 - Centro)

Mercado São Sebastião (R. Gen. Clarindo de Queiroz, 1745 - Centro) Gratuito

Mais informações: @ciateatralacontece

Nós e Tantas Outras

A cantora cearense Jord Guedes se reúne com a banda As Ritas para apresentar o show “Nós e Tantas Outras”, na programação do Complexo Cultural Estação das Artes nesta sexta-feira, 18. O repertório mistura canções autorais de Jord e músicas do cancioneiro brasileiro que abordam questões relacionadas às lutas e conquistas das mulheres.

Quando: sexta-feira, 18, às 20 horas



sexta-feira, 18, às 20 horas Onde: Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)



Estação das Artes (Rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito



Mais informações: @jordguedes.oficial



Espedito Seleiro

Até a próxima segunda-feira, 21, o shopping Iguatemi Bosque recebe a Mostra Espedito Seleiro, uma exposição de itens do trabalho de Espedito Seleiro, Mestre da Cultura Brasileira. A artes ficarão expostas no espaço Loja do Bem, onde será possível encontrar criações em couro e outros elementos da cultura vaqueira feitas pelo artista.