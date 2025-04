O SANTO São Leão IX

Brunone dos Condes de Egisheim, seu nome de natismo, nasceu em Eguisheim, França. Pertencia a uma família de vassalos e foi confiado aos cuidados do bispo de Toul. Aos 18 anos, tornou-se cônego e, aos 22, diácono. Como bispo, ficou conhecido por sua defesa valorosa à Igreja. Em 1049, aos 47 anos, foi eleito papa e sucedeu ao curto papado de Dâmaso II. Empenhou-se em reformas na vida do clero e extinguiu a simonia, que é a venda de favores divinos, como bênçãos, defendeu o celibato sacerdotal, foi contra a nomeação de bispos como príncipes imperiais, buscou restabelecer os valores do cristianismo primitivo. Selou a paz entre Hungria e Alemanha, evitando uma guerra iminente. Morreu em abril de 1054. Seu corpo se encontra na Basílica de São Pedro em Roma.