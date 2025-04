Programe-se: confira a agenda cultural deste sábado, 19 de abril (19/4)

Foto: Indira Leite/Divulgação DJ Filipe Canuto promove evento "Paradão Popular" na Estação das Artes

A noite deste sábado, 19, é dedicada ao brega na Estação das Artes. A partir das 18 horas, o DJ Filipe Canuto leva ao público o projeto "Paradão Popular" (foto), festa cheia de nostalgia e romantismo com o melhor dos discos de vinil da música brega. Das 20h10min às 21h10min, o cantor Renato Hirco prossegue a celebração ao ritmo com um show que busca resgatar grandes clássicos do gênero. Das 21h15min às 22 horas, o DJ Filipe Canuto retorna ao palco para encerrar a noite.

Quando: sábado, 19, às 18 horas

sábado, 19, às 18 horas Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro) Gratuito





Sambô

A Cervejaria Turatti recebe mais uma edição do Sambô, evento que une feijoada, chope artesanal e apresentações musicais ao vivo. Neste sábado, 19, a programação musical começa com show de Marina Cavalcante (foto) às 13 horas. Na sequência, a cantora Ingrid Sales comanda o Sambô. Também é oferecido combo que inclui feijoada, chope premium lager e caipirinha à vontade, das 12h às 16 horas, por R$ 79 por pessoa.

Quando: sábado, 19, a partir das 12 horas

sábado, 19, a partir das 12 horas Onde: Turatti Varjota (rua Ana Bilhar, 1178 - Varjota)

Turatti Varjota (rua Ana Bilhar, 1178 - Varjota) Quanto: R$ 79 por pessoa (não incluso couvert)





Videodança

O Centro Cultural Belchior é palco da estreia do videodança "Tearjerker - A Indagação" neste sábado, 19. Produção assinada por Bruno DLX em colaboração com o multiartista Eduardo Africano (foto), a obra mergulha em questões profundas sobre identidade, ancestralidade e a conexão com o passado, refletindo sobre as raízes culturais e a memória coletiva que nos moldam e nos definem. A direção é de Felipe Mota.

Quando: sábado, 19, às 18 horas

sábado, 19, às 18 horas Onde: Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)

Centro Cultural Belchior (rua dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema) Gratuito





Super Pira

O Moto Libre Bar vai se transformar em um "delírio coletivo" com a dobradinha de shows programada para este sábado, 19. Sobem ao palco do estabelecimento localizado na Praia de Iracema os grupos Banda Pira e Superbanda, levando ao público músicas contagiantes e "rebolativas" para "dançar e cantar junto", como afirmam os organizadores. A banda Pira sobe às 21h45min e a Superbanda (foto) toca a partir das 0h45min.

Quando: sábado, 19, a partir das 21h45min

sábado, 19, a partir das 21h45min Onde: Moto Libre Bar (av. Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)

Moto Libre Bar (av. Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 30; vendas no Sympla