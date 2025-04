Programe-se: confira a agenda cultural deste domingo, 20 de abril (20/04)

Foto: 5 Elementos/Divulgação Pub 5 Elementos

O Pub 5 Elementos promove uma programação especial de rock. Neste domingo, 20, o evento conta com três shows: Draft Trio com pop rock e indie; Shirley Cordeiro com clássicos do rock; e Bside Band, também com foco em classic rock.

Quando: domingo, 20, a partir das 20 horas

domingo, 20, a partir das 20 horas Onde: Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1178 - Meireles)

Pub 5 Elementos (rua Ana Bilhar, 1178 - Meireles) Reservas pelo Instagram





Curso de bordado

Estão abertas as inscrições para o curso de bordado com a artista Cândida Lopes, reconhecida pela intersecção entre arte e território. As aulas acontecem no Cuca José Walter entre quarta-feira, 23, e sexta-feira, 25, e tem como objetivo proporcionar o desenvolvimento de habilidades.

Quando: de quarta-feira, 23, a e sexta-feira, 25

de quarta-feira, 23, a e sexta-feira, 25 Onde: Cuca José Walter (rua 69 - Pref. José Walter)

Cuca José Walter (rua 69 - Pref. José Walter) Inscrições gratuitas no Cuca José Walter





Festa de Páscoa

O Shopping RioMar Fortaleza realiza evento especial. Na programação musical, quem se apresenta na Praça de Alimentação é o Trio de Cordas da Casa de Vovó Dedé. Já no Espaço Gourmet, o show é do pianista Felipe Adjafre. O evento terá ainda pintura de rosto e fotos com o coelho da Páscoa.

Quando: domingo, 20, às 12 horas

domingo, 20, às 12 horas Onde: Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Shopping RioMar Fortaleza (rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Gratuito





Quarteto instrumental

Neste domingo, 20, o restaurante DOC Trattoria & Wine Bar prepara programação especial de Páscoa com gastronomia e música ao vivo. O evento começa desde a manhã, com café ao som de piano. De tarde, o Quarteto Bridgerton se apresenta. No cardápio, terá um prato exclusivo para o momento: Lasagnetta di Baccalà.

Quando: domingo, 20, a partir das 8 horas

domingo, 20, a partir das 8 horas Onde: DOC Trattoria & Wine Bar (rua Ana Bilhar, 1173, Varjota)

DOC Trattoria & Wine Bar (rua Ana Bilhar, 1173, Varjota) Gratuito





Nas Terras Perdidas

Segue em cartaz nos cinemas de Fortaleza o filme de fantasia "Nas Terras Perdidas", inspirado na obra homônima de George. R. R. Martin. O filme traz a trama uma rainha desesperada para conquistar o dom da transmutação, que toma uma decisão ousada ao invocar uma poderosa feiticeira para ajudá-la a alcançar seu desejo. Por isso, ela é enviada a uma terra fantasmagórica e precisará enfrentar desafios.

Quando e onde: Ingresso.com