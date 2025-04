Billie Eilish pode retornar ao Brasil

Foto: Michael Tran/AFP Billie Eilish inicia turnê em maio

Após encantar o público como headliner do Lollapalooza em 2023, Billie Eilish deve retornar ao Brasil em setembro deste ano.

De acordo com o colunista Léo Dias, a cantora fará duas apresentações no Estádio do MorumBIS, em São Paulo.

Apesar da proximidade com o festival The Town, que também acontece em setembro, Billie não estaria no line-up do evento.

Os shows no MorumBIS devem acontecer de forma independente, como parte de sua nova turnê mundial, "Hit Me Hard and Soft".

A turnê tem início em maio na Europa e segue até julho. O último show confirmado até o momento está marcado para o dia 27 de julho, em Dublin, na Irlanda, o que deixa setembro livre na agenda da cantora para apresentações na América Latina.

Billie Eilish veio ao Brasil pela primeira vez no ano passado, quando fez história no Lollapalooza como uma das atrações mais aguardadas.

A apresentação rendeu um documentário dirigido pelo cineasta brasileiro Gabriel Twardowski, reforçando a conexão da artista com o País. (Carolina Passos)