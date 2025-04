Foto: Isac Luz/ Globo/Divulgação Filho de Chico Anysio conta que pai não deixou herança para a família; Nizo Neto detalha que o humorista cearense teve bens roubados

O humorista cearense Chico Anysio é homenageado em abril na Galeria BenficArte, no shopping Benfica. Com a exposição "Chico Anysio - As Faces do Humor Brasileiro", os visitantes conferem 17 pinturas em tela produzidas por alunos do então Curso de Belas Artes da Universidade de Fortaleza (Unifor), que em 2012 prestaram a primeira homenagem a Chico Anysio logo após sua morte. As obras retratam diferentes momentos da carreira do artista e algumas de suas figuras mais emblemáticas, como o Professor Raimundo, Painho e Bento Carneiro, o Vampiro Brasileiro.

Quando: segunda a sábado, das 10h às 22 horas; domingo, das 13h às 21 horas

Onde: Galeria BenficArte, no shopping Benfica (rua Carapinima, 2200 - Benfica)

Gratuito

Espedito Seleiro

Segue até esta segunda-feira, 21, exposição sobre o mestre do artesanato em couro, Espedito Seleiro. Conhecido por suas criações em couro e outros elementos da cultura vaqueira, o artesão possui peças únicas, vendidas em todo mundo. A ação é promovida no shopping Iguatemi Bosque pela Loja do bem. Toda a renda arrecadada com os produtos é destinada aos artesãos.

Quando: até esta segunda-feira, 21, das 10h às 22 horas

Onde: próximo à loja Camicado, no Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Gratuito

Tempo de Guerra

Cinemas de Fortaleza exibem o filme "Tempo de Guerra", de Alex Garland. A obra se passa na Guerra do Iraque com uma trama inspirada nas memórias e experiências vividas pelo co-diretor Ray Mendonza, ex-fuzileiro naval do exército americano. Na trama, um grupo de militares se vê em meio a um fogo cruzado com tropas guerrilheiras iraquianas. Enquanto esperam resgate, uma troca de tiros intensa causa mortos e feridos, deixando um rastro de escombros e traumas.

Quando e onde: Ingresso.com

Fantasia

Está em exibição o filme de ação e fantasia "Nas Terras Perdidas". Uma rainha desesperada para obter o dom da transmutação toma invoca a temida e poderosa feiticeira Gray Alys para ajudá-la a alcançar seu desejo. Enviada para a selva fantasmagórica das Terras Perdidas, Alys e seu guia, o vagabundo Boyce, devem superar homens e demônios.

Quando e onde: Ingresso.com

Segunda Diferente

O restaurante Quintal do Samba abre nesta segunda-feira, 21, para promover a "Segunda Diferente", com programação musical no feriado de Tiradentes. A noite é regada a pagode com o grupo Di Pirraça, que sobe ao palco do estabelecimento localizado no bairro Benfica. A casa abre às 17 horas, mas o show está previsto para ser realizado a partir das 20 horas.

Quando: segunda-feira, 21, às 20 horas

Onde: Quintal do Samba (Rua Paulino Nogueira, 91 - Benfica)

Mais informações: @quintaldosambabr no Instagram