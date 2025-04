Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 21 de abril

Áries 21/03 a 20/04 O céu da semana pede revisão nas parcerias e ajustes que ajudem a resgatar a força dessas relações, com a Lua passando pelo setor de amizades e vida material, da fase minguante à nova. Ao lidar com disputas de poder, escolha uma postura mais diplomática para manter tudo em equilíbrio.

Touro 21/04 a 20/05 O céu da semana favorece seu crescimento profissional ao aprimorar habilidades pessoais. Manter a calma e a resiliência será essencial diante dos desafios, devido à tensão entre Sol, Marte e Plutão nas áreas ligadas à crise, vida familiar e trabalho.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O céu da semana favorece momentos de introspecção voltados ao autoconhecimento e à renovação pessoal. Evite discussões sobre opiniões divergentes nas parcerias, adotando uma postura conciliadora, devido à tensão entre Sol, Marte e Plutão entre setor o das amizades e ideias.

Câncer 21/06 a 22/07 O céu da semana marca uma fase de mudanças e reconexão com laços os afetivos, com a Lua percorrendo os setores íntimos e sociais. Cuide da energia ao lidar com demandas práticas e questões materiais.

Leão 23/07 a 22/08 O céu da semana estimula o crescimento nos relacionamentos e a retomada de vínculos verdadeiros. É hora de abrir mão do controle e aceitar as diferenças, devido à tensão entre Sol, Marte e Plutão nas áreas da espiritualidade e da personalidade.

Virgem 23/08 a 22/09 O céu da semana favorece o fortalecimento da confiança, à medida que você melhora sua rotina e se organiza melhor. Encare a gestão dos desafios com resiliência, devido à tensão entre Sol, Marte e Plutão entre os setores íntimo, de crise e do cotidiano.

Libra 23/09 a 22/10 O céu da semana favorece a busca por relações mais alinhadas aos seus valores, fortalecendo seu círculo de confiança. Prefira acordos justos e evite disputas por espaço, devido à tensão entre Sol, Marte e Plutão.

Escorpião 23/10 a 21/11 O céu da semana pede mais atenção ao lado humano do cotidiano e à reconexão com afinidades na convivência. Encontre equilíbrio entre as demandas da vida pessoal e do trabalho, devido à tensão entre Sol, Marte e Plutão nos setores familiar e profissional.

Sagitário 22/11 a 21/12 O céu da semana favorece a reorganização de ideias para criar uma rotina mais produtiva e eficiente. Procure alinhar suas percepções com as pessoas próximas, evitando imposições, devido à tensão entre Sol, Marte e Plutão entre as áreas social, espiritual e comunicativa.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O céu da semana traz chances de aprimorar o uso dos recursos e investir com consciência no lazer e no bem-estar. Encontre soluções compartilhadas para dividir as tarefas, diante da tensão entre Sol, Marte e Plutão entre o setor íntimo e a área material.

Aquário 21/01 a 18/02 O céu da semana favorece momentos de recolhimento que ajudam no amadurecimento e na renovação dos vínculos familiares. Cultive o diálogo e evite atritos desnecessários com as pessoas que fazem parte do seu círculo de convivência, devido à tensão entre Sol, Marte e Plutão.