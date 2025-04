Confira a programação desta terça-feira, 22 de abril

Foto: Paris Filmes/Divulgação O filme francês "A Mais Preciosa das Cargas", com a direção do cineasta Michel Hazanavicius, estreia no Cinema do Dragão nesta terça-feira, 22

O filme francês "A Mais Preciosa das Cargas", com a direção do cineasta Michel Hazanavicius, estreia no Cinema do Dragão nesta terça-feira, 22. Durante a Segunda Guerra e os horrores do Holocausto, um casal luta pela sobrevivência contra o frio, a fome e a pobreza, quando encontram uma bebê que foi arremessada de um dos trens que cruzam a floresta. Trata-se de uma adaptação da literatura de Jean-Claude Grumberg.

Quando : terça-feira, 22, às 18h40min

Onde : Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)





Lázaro Ramos

Com o tema "O crescente protagonismo negro na TV", o ator, diretor e escritor Lázaro Ramos participa do programa Conversa Com Bial nesta terça-feira, 22. Comandada pelo jornalista Pedro Bial, a entrevista discute os avanços, os desafios e os caminhos ainda a serem trilhados pela representatividade negra nas telas. Ele menciona, ainda, alguns marcos da carreira, vividos na TV Globo, e projetos mais recentes, refletindo sobre o papel da televisão na construção de narrativas mais diversas e inclusivas.

Para assistir: às 23h45min no GNT e após o Jornal da Globo na TV Globo





Mestre Muniz

As obras em cerâmica do artesão cearense Mestre Muniz chegam ao Shopping Iguatemi Bosque nesta terça-feira, 22. Ele é pioneiro na técnica de modelagem em barro e cerâmica. As peças estarão em exposição no mesmo local da Mostra de Espedito Seleiro, que foi encerrada na segunda-feira, 21. Mestre Muniz foi o primeiro no uso da técnica de estampar renda de bilro no barro.

Quando : a partir desta terça-feira, 22; visitação das 10h às 22 horas

Onde : Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Gratuito





Teatro

O Grupo Pavilhão da Magnólia leva ao Teatro Dragão do Mar nesta terça-feira, 22, a peça "Maquinista". Em 1926, Antônio, famoso por sua inteligência e habilidades de comunicação, organizou um espetáculo, arrecadando dinheiro para as cortinas. No entanto, na estreia, ele desapareceu com os recursos arrecadados, deixando sua cidade em choque. Enfurecidos, os moradores juraram vingança, mas logo descobrem que ele se uniu ao bando de Lampião, mantendo sua criatividade e papel ativo no grupo.

Quando : terça-feira, 22, às 19h30min

Onde : Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria





Festa da final

Em comemoração à participação e possível vitória da bailarina cearense Renata Saldanha no Big Brother Brasil 25, a família e os amigos da sister promovem festa aberta aos fãs no Estoril da Praia de Iracema. O evento terá transmissão ao vivo do último episódio do reality e atrações musicais.

Quando : terça-feira, 22, a partir das 19 horas

Onde : Calçadão do Estoril (Rua dos Tabajaras, 397 - Praia de Iracema)

Gratuito

Mais informações: @_renatasaldanha