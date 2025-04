Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 22 de abril

O SANTO Santa Senhorinha

Foi uma abadessa beneditina portuguesa, canonizada em 1130. Seu nome era Domitilla Ufes, filha da condessa D. Teresa Soares e do conde D. Ufo Ufes. Logo após a morte da mãe, seu pai passou a chamá-la de Senhorinha. Aos 15 anos, recusou-se a casar com um nobre, ingressando pouco tempo depois na vida monástica, sob a guarda de sua tia materna D. Godinha, que também era abadessa no Mosteiro de São João de Vieira do Minho. Quando professou seu noviciado, fez os votos e adotou o nome de Irmã Senhorinha. Anos mais tarde, quando estava com seus 36 anos, após a morte da tia, Senhorinha tornou-se abadessa do mosteiro, transferindo-se pouco depois para um mosteiro no município de Cabeceiras de Basto. Faleceu no dia 22 de abril do ano de 982, aos 58 anos.