Encontro no Dragão debate livro 'Aldeota', de Jáder de Carvalho

Foto: DIVULGAÇÃO/EDITORA SUBSTÂNSIA Juliana Diniz é uma das debatedoras em evento sobre o livro "Aldeota"

A editora e livraria independente cearense Substânsia promove na sala 1 do Cinema do Dragão do Mar um debate sobre o livro “Aldeota”, de Jáder de Carvalho. Intitulado “Encontros de Literatura Cearense”, o evento ocorre nesta quarta-feira, 23, às 19 horas.

A programação reúne a escritora, vice-diretora da Editora UFC e colunista do O POVO, Juliana Diniz, e o jornalista, mestre em Sociologia e doutor em Memória Social, Tiago Coutinho. Para participar do momento é necessário preencher formulário on-line. As vagas são limitadas.

Grande romance do século XX da literatura cearense, “Aldeota” foi recém reeditado e publicado pela Editora UFC. A obra é marcada por “sua narrativa ousada e crítica social afiada”, como destaca a editora.



Publicado originalmente em 1963, "Aldeota" é um romance de formação. A obra acompanha o desenvolvimento de Chicó, um cearense de origem simples que parte para a Amazônia a fim de ganhar a vida.

Como aponta a sinopse do livro, "na sua batalha pela sobrevivência, Chicó se torna um hábil conhecedor de meios nem sempre legítimos para ganhar dinheiro e volta a Fortaleza para se integrar à elite da cidade depois de amealhar uma fortuna de origem duvidosa".

O trabalho expõe a ilicitude de muitas práticas da classe mais abastada do estado, além de ilustrar a hipocrisia que acompanha o reconhecimento social de prestígio e importância de figuras ilustres de Fortaleza.

Encontros de Literatura Cearense