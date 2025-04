Estação tem show gratuito de ritmos latinos e tributo a Djavan

Foto: DIVULGAÇÃO/Acervo MarÉHouse Estação das Artes promove programação cultural com foco em ritmos latinos

O equipamento cultural Estação das Artes recebe, neste fim de semana, uma programação diversa e gratuita, com atividades que vão da batida eletrônica ao teatro infantil, passando

por ritmos afrolatinos e experiências gastronômicas.

A programação começa na sexta-feira, 25, com a Marézada Especial Funky, promovida pelo coletivo MarÉHouse. A proposta é uma celebração multilinguagem que mistura música, dança, audiovisual e produção cultural. A noite ainda conta com apresentação do DJ Nego Célio, prometendo uma atmosfera vibrante e dançante.

No sábado, 26, a Estação das Artes se transforma com a festa "Viva La Pachanga: A Dança Proibida". A proposta é mergulhar nas ricas fusões culturais da América Latina, com ritmos como salsa, cúmbia, rumba, lambada, cadence, merengue, reggaeton, zouk e carimbó.

Ainda no sábado, a DJ Priscilla Delgado comanda a noite em celebração ao Dia Internacional da Dança, ao lado do DJ Embraza, do percussionista Igor Ribeiro e dos dançarinos Izabel Sousa e Diógenes Almeida.

Durante o fim de semana, o público também pode aproveitar duas feiras que ocupam o espaço: a Feira Kuya de Design Autoral, com criações de artistas independentes, e a Feira Gastronômica Sul-Americana, promovida pelo Mercado AlimentaCE, reunindo sabores e temperos de diferentes países do continente.

O encerramento da programação acontece no domingo, 27, a partir das 13 horas, com um tributo ao cantor Djavan. No show "Marcelo Góis Canta Djavan", o músico apresenta releituras do repertório do consagrado artista alagoano em ritmos como reggae, dub e ska.

Para a criançada, a manhã de domingo começa às 10 horas com a oficina Brincando de Bordar e o espetáculo "Canções Daqui, Contos do Mundo", garantindo diversão e aprendizado para os pequenos.

Ritmos Latinos no Complexo Cultural Estação das Artes