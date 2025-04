Grupo Essas Mulheres estreia projeto que destaca músicas de samba de terreiro

Foto: Shelka Nappi/Divulgação Grupo de samba Essas Mulheres estreia projeto com músicas de samba de terreiro

"Eu sou descendente Zulú / Sou um soldado de Ogum / Devoto dessa imensa legião de Jorge". Ao apresentar o samba "Ogum", composto por Claudemir e Marquinho PQD, no álbum "Uma Prova de Amor" (2008), Zeca Pagodinho homenageou o orixá e também o santo São Jorge, com o qual Ogum é sincretizado.

A canção fez sucesso e ganhou diferentes interpretações ao longo dos últimos 17 anos. No próximo sábado, 26, terá mais uma: a do grupo cearense de samba Essas Mulheres. O coletivo apresenta no Ponto de Cultura Ajeum de Oyá, no bairro Benfica, o espetáculo "Meu Santo Samba", para destacar a representatividade de religiões de matrizes africanas por meio de repertório majoritário de samba de terreiro.

"Ogum" é uma das faixas contempladas no projeto - que costura música, intervenção teatral e dança. O show ocorre às 20 horas e a entrada é gratuita. A banda Essas Mulheres tem se destacado em eventos em Fortaleza e em outros territórios brasileiros, como no Rio de Janeiro, onde realizou turnê na qual as integrantes se apresentaram na quadra da Portela com a cantora Simone.

Fundado pela cantora e multi-instrumentista Mona Mendes e pela cantora Patrícia Trajano, o grupo é formado também por Gaby Bastos (pandeiro), Lyandra Rayanne (surdo), Lidiane Belchior (tantam), Samya Kassia (cavaco), Carolina Bezerra (banjo) e Flávia Soledade (congas/repique de mão e efeitos).

A criação do grupo ocorreu a partir do encontro artístico de Mona Mendes com Patrícia Trajano no coletivo Samba Delas. Cada uma já desenvolvia seu projeto solo. Enquanto Mendes participava do Eva Cidreira, Trajano integrava o Patrícia Trajano e os Partideiros. Surgiu o convite para ambas entrarem no Samba Delas, e foi lá que se conheceram.

Junto com a artista Munique Mendes, construíram o projeto "Essas Mulheres — Beth, Ivone e Clara", uma homenagem à obra de grandes referências do samba: Beth Carvalho, Dona Ivone Lara e Clara Nunes. "Com a pandemia, tivemos que interromper as atividades presenciais. Foi então que passamos a realizar lives com o intuito de arrecadar fundos, decidindo dar continuidade ao projeto inicial. O nome permaneceu, e assim nasceu do 'Essas Mulheres'", explica Mona Mendes.

"Nascida e criada no samba", Patrícia é filha de Paulinho Trajano, grande nome do samba em Fortaleza. Ela aponta os objetivos do Essas Mulheres: "Trazer o feminino para as rodas de samba, já que o samba ainda é muito masculino. Temos de dar vez e voz para as mulheres instrumentistas da Cidade e mostrar que lugar de mulher também é nos palcos e no samba".

A partir dessa trajetória surgiu o espetáculo "Meu Santo Samba", apresentação na qual o grupo visa promover a representatividade de religiões de matrizes africanas "a partir de um repertório majoritário de samba de terreiro". Segundo Mona Mendes, o repertório foi selecionado de maneira lúdica, "para que todos entendessem as religiões de matrizes africanas".

Entre as canções estão "Ogum", "Zuela de Oxum" e uma faixa autoral desenvolvida para o espetáculo. "A apresentação foi elaborada na inquietude de ouvirmos 'toquem samba, mas não façam macumba, porque aqui é um lugar de família'. Oi? Como assim? Vamos explicar o nosso samba. Samba é reza. Assim surgiu o 'Meu Santo Samba'", revela Mona Mendes.

Na concepção do projeto, as músicas são entrecortadas por momentos nos quais um apresentador narra histórias com relatos de violência ou dificuldades vividas por adeptos de religiões de matrizes africanas. A ideia é utilizar a arte para combater a intolerância.

Com isso, o grupo pretende transmitir mensagens de esperança e resistência a quem enfrenta opressão e se vê acuado em situações difíceis. O público-alvo abrange pessoas de todas as idades, dos mais jovens aos mais idosos.

O Ponto de Cultura Ajeum de Oyá promove atividades de cultura gastronômica de terreiro dialogando expressões da cultura negra como o samba, o coco, o tambor de crioula e o maracatu. Mona Mendes aponta as suas expectativas para a apresentação no sábado, 26: "Espero ser bem recebida. Estamos preparando algo bem bonito, então espero que o espetáculo seja bem entendido e aproveitado".

Meu Santo Samba

Quando : sábado, 26, às 20 horas

: sábado, 26, às 20 horas Onde : Ajeum de Oyá (Av. da Universidade, 2327 - Benfica)

: Ajeum de Oyá (Av. da Universidade, 2327 - Benfica) Gratuito