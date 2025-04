Peça mergulha na relação entre Virginia Woolf e Vita Sackville-West

Foto: Luiz Alvez/DIVULGAÇÃO O espetáculo Vida&Virgínia será apresentado no Teatro Dragão do Mar

A iluminação sutil desenha as silhuetas de duas mulheres no palco. Seus movimentos se cruzam, suas palavras se lançam como confidências, e, entre cartas e olhares, o amor floresce – quase proibido, quase secreto, mas absolutamente presente.

Assim se apresenta "Vita&Virginia" - espetáculo estrelado por Marina Brito e Liliana Brizeno e realizado pela Cia Bravia - que mergulha na relação entre duas das maiores figuras femininas da literatura britânica do século XX: Virginia Woolf (1882-1941) e Vita Sackville-West (1892-1962).

Baseado em cartas, diários e correspondências trocadas entre as duas escritoras, a montagem revela não somente um romance, mas uma parceria intelectual profunda.

Em cena, o público é convidado a atravessar a fronteira entre vida e obra, acompanhando o entrelaçamento da sensibilidade de Virginia com a ousadia de Vita. Essa troca resultou na icônica obra “Orlando: uma biografia”, escrita por Virgínia em 1928, que desafiou as questões de gênero e sexualidade da época.

Adaptar, produzir e fazer parte do elenco é um processo intenso. Conforme explica a atriz e produtora Marina Brito: “Não tem como não se envolver por inteiro. Estar na criação, na produção e também no palco me colocou numa escuta profunda do processo na totalidade”.

Além de atuar, ela também adaptou a obra. “Quando comecei a ler as cartas e os diários, sentimos que ali existia uma potência enorme, mas também uma delicadeza que precisava ser respeitada. Adaptar esses escritos não foi simplesmente transformar em fala o que estava no papel — foi tentar ouvir o que estava por trás das palavras, captar o que não foi dito”, diz.

A encenação aposta nas luzes como uma espécie de personagem de destaque, acompanhando o sentimento das protagonistas em cena, destacando momentos de tensão, cumplicidade e silêncio.

Herê Aquino, diretora e cenógrafa do espetáculo, relata que a iluminação foi trabalhada com Wallace Rios, iluminador cearense, e que “ele consegue captar com precisão a alma da obra, traduzindo em clarões e sombras os estados emocionais propostos pela direção e pelas atrizes".

A peça propõe uma reflexão sobre o amor – não aquele idealizado, mas o construído entre camadas de afeto, inteligência, desejo e distância. Em pleno século XX, amar outra mulher era um ato de coragem, especialmente dentro das estruturas sociais rígidas que cercavam figuras como Vita, uma aristocrata, e Virgínia, uma escritora marcada por sua criatividade e por questões de saúde mental.

“A peça não apenas representa, ela reivindica. Reivindica o direito de amar fora da norma, de viver relações que escapam dos modelos dominantes, de existir sem se explicar. Num país onde a violência contra corpos dissidentes é real, obras como essa são mais do que importantes: são urgentes”, acrescenta Herê Aquino.

Virginia Woolf é reconhecida por seus romances inovadores que mesclam história e subjetividade com fluxos de consciências que transportam o leitor à mente – às vezes caótica – de seus personagens, também era defensora dos direitos das mulheres e evidencia seu papel político no livro “Um teto todo seu”.

Vita Sackville-West era uma aristocrata e poeta britânica conhecida por seus trabalhos "The Edwardians" e "All Passion Spent" além de sua paixão por jardinagem, criando o famoso Jardim do Castelo de Sissinghurst, na Inglaterra. O romance entre elas é uma das histórias de amor entre mulheres mais significativas da literatura.

Vita&Virgínia