Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Rômulo Santos/ Divulgacao Rodger Rogerio durante a gravação do filme 'Chão Sagrado Revivido'

Rodger Rogério

O Cinema do Dragão realiza homenagem ao artista cearense Rodger Rogério nesta quinta-feira, 24, com atividades gratuitas. Às 17 horas, a Sessão Outras-Metragens exibe três curtas que compõem a filmografia de Rodger. Em seguida, às 18h30min, o Programa Vizinhanças exibe gratuitamente "Oeste Outra Vez", longa dirigido por Erico Rassi, que traz Rodger como um dos protagonistas.

Quando: quinta-feira, 24, a partir das 17 horas



quinta-feira, 24, a partir das 17 horas Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)



Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito; ingressos devem ser retirados na bilheteria física uma hora antes de cada atividade

Dercy Gonçalves

O monólogo "Nasci Pra Ser Dercy", criado em homenagem à atriz, humorista e cantora Dercy Gonçalves, é apresentado no Cineteatro São Luiz neste fim de semana. Estrelado por Grace Gianoukas e com voz em off de Miguel Falabella, o espetáculo revisita a trajetória de Dercy. O monólogo se inicia com uma atriz, Vera, entrando no estúdio para fazer teste para o papel de Dercy. Conforme interpreta suas falas, se revolta contra o roteiro, cheio de estereótipos.

Quando : sábado, 26, às 20h, e domingo, 27, às 18h

: sábado, 26, às 20h, e domingo, 27, às 18h Onde : Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: a partir de R$ 50; vendas no site Sympla e na bilheteria





Di Stéffano

Como parte de nova edição do projeto Jazz em Cena, o compositor e baterista Di Stéffano celebra 35 anos de carreira com show no BNB Clube nesta sexta-feira, 25. O artista potiguar é um dos maiores nomes da música instrumental no Brasil e apresenta com seu grupo o espetáculo "Minas Songs", dedicado a celebrar composições da geração do Clube da Esquina.

Quando : sexta-feira, 25, às 20h

: sexta-feira, 25, às 20h Onde : BNB Clube (avenida Santos Dumont, 3646 - Aldeota)

: BNB Clube (avenida Santos Dumont, 3646 - Aldeota) Gratuito





NewChoro in Concert

O Theatro José de Alencar (TJA) recebe neste domingo, 27, o espetáculo "NewChoro in Concert", que propõe uma nova abordagem da performance musical, proporcionando ao público uma experiência que transita entre o conceitual e o popular. O público confere uma viagem sonora que passeia por obras de mestres como Pixinguinha, Jacob do Bandolim e Altamiro Carrilho.

Quando : domingo, 27, às 18h

: domingo, 27, às 18h Onde : TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

: TJA (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); vendas no Sympla





São Jorge

A Casa Teresa&Jorge recebe nesta sexta-feira, 25, o show "Samba Pra São Jorge", em homenagem ao santo guerreiro. Participam do evento os grupos Sambomja (foto) e Kanjerê. O espetáculo também conta com participações especiais de Jr. Brown e Nega Lu. A DJ May abre os trabalhos da noite dedicada a São Jorge - santo que tem seu dia celebrado em 23 de abril. Os ingressos estão no segundo lote de vendas.

Quando : sexta-feira, 25, às 20h

: sexta-feira, 25, às 20h Onde : Casa Teresa&Jorge (rua dos Tabajaras, 368 - Praia de Iracema)

: Casa Teresa&Jorge (rua dos Tabajaras, 368 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 45; disponível no Sympla. Ingressos no segundo lote de vendas





Star Wars

Celebrando os 20 anos de lançamento de "Star Wars: A Vingança dos Sith" (Episódio III), cinemas em Fortaleza reexibem o longa a partir desta quinta-feira, 24. Dirigida por George Lucas, a trama apresenta a trajetória de Anakin Skywalker (Hayden Christensen) até a sua adesão ao lado sombrio da Força dos Jedi, tornando-se Darth Vader. O elenco do filme conta com Ewan McGregor, Hayden Christensen, Natalie Portman e Samuel L. Jackson.

Salas e horários: Ingresso.com





Exposições

Em celebração ao mês dos povos indígenas, o Museu da Imagem e do Som Chico Albuquerque (MIS) estreia no próximo sábado, 26, as exposições "Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak" e "Re-floresta", obra audiovisual e imersiva da artista Roberta Carvalho. O lançamento das mostras ocorre na praça do MIS, às 17 horas, num evento que conta com a discotecagem do DJ Rapha Anacé, às 17h30min, e show da cantora Brisa Flow,

às 18h30min.