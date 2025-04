Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sexta, 25 de abril

Áries 21/03 a 20/04 Lua, Vênus, Saturno e Netuno reforçam a importância de lidar com as emoções de forma equilibrada e aprender com os desafios. Evite agir com pressa diante dos conflitos, optando por atitudes equilibradas e bem direcionadas.

Touro 21/04 a 20/05 Sua seletividade aumenta com Lua, Vênus, Saturno e Netuno na área de amizades, isso te faz priorizar laços sólidos e confiáveis. A cooperação ganha força, assim como as ações em grupo com objetivos bem definidos. Equilibre diversão e responsabilidade.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O autocuidado e o senso de responsabilidade aumentam com Lua, Vênus, Saturno e Netuno em harmonia, favorecendo decisões cuidadosas tanto no dia a dia quanto no trabalho. Coloque suas habilidades em prática.

Câncer 21/06 a 22/07 As experiências recentes ajudam você a adotar uma atitude mais confiante e prática diante da vida. Os momentos de reflexão também ganham força e servem de base para ações bem organizadas neste período.

Leão 23/07 a 22/08 Diminuir o ritmo e o contato social pode ser uma boa escolha agora, favorecendo momentos prazerosos em ambientes privados e com pessoas de confiança. Poupe energia e mantenha o foco.

Virgem 23/08 a 22/09 Lua, Vênus, Saturno e Netuno no setor de relacionamentos favorecem o amadurecimento nas parcerias e maior sintonia em trabalhos em equipe. Demonstre cuidado com o bem-estar coletivo, sem deixar de lado o que também é importante para você.

Libra 23/09 a 22/10 Sua disciplina com as tarefas do dia a dia cresce, melhorando a organização das ações e ampliando seu bem-estar. Seu olhar estratégico ganha força e ajuda a fazer escolhas mais eficazes.

Escorpião 23/10 a 21/11 Lua, Vênus, Saturno e Netuno despertam em você um olhar mais atento para apreciação cultural, permitindo que essas experiências promovam aprendizado e tragam referências úteis para seus objetivos. Prefira a convivência com pessoas responsáveis.

Sagitário 22/11 a 21/12 Organização, disciplina e criatividade ajudam a organizar a rotina, facilitando a realização de tarefas e o cumprimento de prazos. Racionalidade e intuição se equilibram de maneira construtiva.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Este momento favorece o amadurecimento de ideias e a articulação de acordos sobre temas sensíveis que envolvem o coletivo. Os astros favorecem o compartilhamento de estratégias.

Aquário 21/01 a 18/02 Ajustar a maneira como você lida com os recursos materiais é essencial neste momento, colaborando para resolver pendências e rever gastos. Tenha um bom planejamento e revise o que for preciso para manter o controle.