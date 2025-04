Os encantos da focaccia: saiba onde provar os melhores sabores em Fortaleza

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 22.04.25 Sanduiche do restaurante Focaccio (Fco Fontenele/O POVO)

Um pão “baixo” (com no máximo 2 cm de altura), conhecido por ser macio e suave, versátil em seu consumo e geralmente coberto com sal grosso e azeite. De origem italiana, essas são algumas características da focaccia, prato que tem sido ampliado nos últimos anos em Fortaleza com a adoção da receita em padarias e em restaurante especializado na iguaria.

Pode ser consumida como aperitivo ou um lanche de café da manhã. É encontrado em versões com ou sem derivados de origem animal. Em comum, o cuidado na preparação. A focaccia lembra um pouco uma pizza mais grossa, mas geralmente é mais fofa. É possível colocar diferentes coberturas antes de assar, como alecrim, cebola, azeitonas, tomates e queijos.

Em Fortaleza, são diversos os estabelecimentos que levam aos clientes as focaccias. Vamos conhecer alguns deles?



Focaccio

Em funcionamento desde 2024, o Focaccio é dedicado a diferentes opções de focaccias. No cardápio, é possível pedir 12 pratos diferentes, sendo dois deles sem carne (um vegetariano e outro vegano) e um até com pistache.

Ignácio Campelo, sócio-proprietário do Focaccio, afirma que enveredou pela focaccia “por ser um pão extremamente saboroso” e pela vontade de divulgar mais para Fortaleza esse tipo de pão. “Finalizamos ele com azeite e um toque de sal grosso. Fica com uma crosta saborosa, crocante e fininha”, conta.

Ele acrescenta: “A nossa proposta desde o princípio foi oferecer uma experiência que vai além de um sanduíche saboroso feito com focaccia, que acabou de ser assado, com ingredientes fresquíssimos. A gente gosta que o cliente participe e acompanhe a montagem dos sanduíches, que são feitos sempre à frente dele, tudo fatiado na hora”.

Na casa, há opções como Don Vito (R$ 36), feito de creme de gorgonzola, presunto defumado artesanal, peperonata, abobrinha confit, alface americana e mel; Veghi (R$ 39), composto de pasta de grão de bico (com tahine e pimentão vermelho assado), tomate, abobrinha, beringela confit, rúcula, aceto balsâmico e mel; e Escandaloso (R$ 42), com creme de pistache, creme de burrata, mortadela italiana e pistache picado.

O mais pedido é o Prosciutto e Limone (R$ 45), feito de creme de burrata, passata de tomate, presunto defumado artesanal, presunto de parma, rúcula e gostas e raspinhas de limão siciliano. A ideia é de inaugurar uma terceira loja em breve em Fortaleza.

Funcionamento: terça a quinta-feira, das 18h às 22 horas; sexta e sábado, das 18h à 0 horas; domingo, das 18h às 22 horas



terça a quinta-feira, das 18h às 22 horas; sexta e sábado, das 18h à 0 horas; domingo, das 18h às 22 horas Onde: rua Norvinda Pires, 3 - Aldeota e rua Cel. Jucá, 69 - Varjota



rua Norvinda Pires, 3 - Aldeota e rua Cel. Jucá, 69 - Varjota Instagram: @focaccio.original



Mua Tuá

Pão de origem italiana, a focaccia costuma ser um pão baixinho, de até no máximo 2 centímetros. No restaurante Muá Tuá, porém, a receita “super hidratada” faz ela ficar “macia e fofinha”, como revela a chef Geórgia Santiago, proprietária do estabelecimento. Sua relação com a focaccia se intensificou na pandemia, quando começou a estudar sobre fermentação natural e a tentar fazer alguns pães. Um dia, sua amiga pediu para fazer uma focaccia e, após postagem no Instagram, vieram outros pedidos.

Em 2021, abriu uma cafeteria e servia esse pão. Foi nesse ano que abriu também o Muá Tuá e faz ele até hoje. A focaccia do restaurante (R$ 29) “leva farinha italiana tipo 00, azeite extra-virgem, água e sal”. Conta também com picles diversos e manteiga com mel de caju.

“Gosto da digestibilidade dele, por ser longa a fermentação. Faz com que a gente coma e não tenha a sensação de empachamento. Outro ponto é a complexidade de sabor. Esse tipo de fermentação faz com que os pães tenham notas muito mais complexas, acidez alta, o que me atrai bastante”, compartilha.

Funcionamento: segunda-feira e de quinta a sábado, das 18h às 23 horas



segunda-feira e de quinta a sábado, das 18h às 23 horas Onde: R. Torres Câmara, 600 - Casa 21 - Aldeota



R. Torres Câmara, 600 - Casa 21 - Aldeota Instagram: @muatuabistrot



Focaccias por Fortaleza

Ciao Padaria (foto)

A padaria de pães de fermentação natural e longa fermentação Ciao reúne duas opções de foccacia para seus clientes. São elas a Focaccia (R$ 28), recheada com salame, molho pesto da casa, mussarela de búfula, requeijão e tomate, e a Focaccia Parma (R$ 36), uma focaccia recheada com parma, molho pesto de pimentão, ricota e rúcula.

Funcionamento: terça a sexta, das 10h às 19 horas; sábado e domingo, das 8h30min às 12h30min; a cozinha é encerrada 30 minutos antes

terça a sexta, das 10h às 19 horas; sábado e domingo, das 8h30min às 12h30min; a cozinha é encerrada 30 minutos antes Onde: Rua Monsenhor Bruno, 700 - Meireles

Rua Monsenhor Bruno, 700 - Meireles Instagram: @ciaopadaria

Nema Padaria

Criada no Rio de Janeiro e com unidade em Fortaleza desde 2024, a Nema Padaria oferece aos clientes opção mais tradicional de focaccia (R$ 15), com uso de sal grosso, alecrim e azeite de oliva extra virgem. A padaria é especializada em fermentação natural e abriu suas portas na capital cearense no bairro Meireles.

Funcionamento: todos os dias, das 6h30min às 20h30min

todos os dias, das 6h30min às 20h30min Onde: R. Ana Bilhar, 966 - Meireles

R. Ana Bilhar, 966 - Meireles Instagram: @nemapadaria

Grão D’Alino

Outra padaria que também produz focaccias é a Grão D’Alino, mas seu cardápio varia de acordo com os dias da semana. Nesta sexta-feira, 25, são disponibilizadas focaccia de calabresa com cebola roxa e queijo coalho (R$ 35) e focaccia de alecrim e flor de sal (R$ 25).

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 11h às 19 horas; sábado, das 9h às 14 horas



segunda a sexta-feira, das 11h às 19 horas; sábado, das 9h às 14 horas Onde: R. Cel. Jucá, 253 - Meireles



R. Cel. Jucá, 253 - Meireles Instagram: @graodalinoartesanal



Casa Bauducco

Com unidades nos shoppings RioMar Fortaleza e Iguatemi Bosque, a Casa Bauducco oferece duas opções com pão focaccia em seu cardápio. Há como escolher Pão Focaccia de Presunto e Queijos (R$ 26,90), com presunto, muçarela, requeijão e orégano, e Pão Focaccia de Peru e Queijos (R$ 29,90), com peito de peru, muçarela e requeijão cremoso com topping de parmesão.

Funcionamento: RioMar Fortaleza - segunda-feira a sábado, das 10h às 22 horas; domingos e feriados, das 14h às 22 horas; Iguatemi Bosque - segunda-feira a sábado, das 10h às 22 horas; domingos e feriados, das 12h às 22 horas

RioMar Fortaleza - segunda-feira a sábado, das 10h às 22 horas; domingos e feriados, das 14h às 22 horas; Iguatemi Bosque - segunda-feira a sábado, das 10h às 22 horas; domingos e feriados, das 12h às 22 horas Onde: RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) e Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) e Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Mais informações: casabauduco.com.br

Asttore Forneria

Na Varjota, a Asttore Forneria disponibiliza aos clientes a Focaccia de Calabresa (R$ 42) e a Focaccia de Brie Com Parma (R$ 52). Enquanto a primeira reúne calabresa, mussarela de búfala e compota de cebola roxa, a segunda opção é servida com presunto de parma, queijo brie e pesto de amêndoas.

Funcionamento: segunda, das 18h às 23 horas; terça a quinta, das 12h às 23 horas; sexta e sábado, das 12h às 0 horas; domingo, das 12h às 23 horas

segunda, das 18h às 23 horas; terça a quinta, das 12h às 23 horas; sexta e sábado, das 12h às 0 horas; domingo, das 12h às 23 horas Onde: Rua 8 de Setembro, 149 - Varjota

Rua 8 de Setembro, 149 - Varjota Instagram: @asttoreforneria

Karlota

A cozinheira Karla Kizzy Farias Oliveira também se dedica às focaccias. Ela mantém a marca Karlota Delícias Artesanais. Desde 2018, trabalhava fazendo pães recheados (sem derivados de origem animal) com farinhas orgânicas. “A focaccia veio como consequência dessa produção. É um processo mais rápido e atinge um público maior”, conta.

Ela disponibiliza três opções de focaccias, com preços entre R$ 25 e R$ 33. Os sabores são tomate-cereja confitado e pesto de manjericão; gorgonzola e nozes e calabresa com cebola roxa. Karla lança semanalmente fornadas com sabores, preços e valores em seu perfil no Instagram. A partir de maio, ela levará suas comidas à Praça Luíza Távora todos os sábados e domingos, a partir das 16h30min.