Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 25 de abril (25/04)

Foto: A Comunidade/Divulgação Dinah Moraes em "O Sertão Vai Virar Mar"

Nesta sexta-feira, 25, o Theatro José de Alencar recebe o espetáculo "A Comunidade: O Sertão Vai Virar Mar", estrelado por Dinah Moraes e o grupo "A Comunidade". No palco, a turma conta a história de resistência de um povo que precisa se mudar para o município de Nova Jaguaribara, a primeira cidade planejada do Ceará.

Quando: sexta-feira, 25, às 19h

sexta-feira, 25, às 19h Onde: Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: a partir de R$ 25; ingressos no Sympla

a partir de R$ 25; ingressos no Sympla Mais informações: @dinahmoraesof

Sad Girls

Nesta sexta-feira, 25, a pub Vibe 085 prepara uma festa para quem curte pop melancólico, sombrio e até "deprê". A partir das 22 horas, a discotecagem do local apresenta as músicas mais tristes das artistas Lana Del Rey, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Dua Lipa, Ariana Grande e Taylor Swift.

Quando: sexta-feira, 35, a partir das 22 horas

sexta-feira, 35, a partir das 22 horas Onde: Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

Vibe 085 (Avenida Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20; Sympla

R$ 20; Sympla Informações: @vibe085pub





Roda de Samba

O Moto Libre promove nesta sexta-feira, 25, mais uma festa de roda de samba comandado por Gabi Nunes. Nesta edição, o espaço recebe a veterana e a voz potente de Samya Kássia, que apresenta repertório de axé com músicas clássicas e atuais. A abertura da casa acontece às 21 horas, com apresentação da Samya às 21h30min, e da Gabi às 00h30min.

Quando: sexta-feira, 25, a partir das 21 horas

sexta-feira, 25, a partir das 21 horas Onde: Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)

Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 30, vendas pelo Sympla

Escutas Dissidentes

A Biblioteca Pública Estadual do Ceará recebe, nesta sexta-feira, 25, a roda de conversa “Escutas Dissidentes: som, memória e resistência nas Artes Visuais Latino-Americanas”, com o pesquisador Henrique Gomes. O momento tem como objetivo discutir como algumas obras ressignificam o som da sua função de acompanhar a representação visual para torná-lo um componente da experiência estética e política.

Quando: sexta-feira, 25, às 15 horas



sexta-feira, 25, às 15 horas Onde: Bece (Avenida Presidente Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)



Bece (Avenida Presidente Castelo Branco, 255 - Moura Brasil) Gratuito, com distribuição pelo Sympla



Disponíveis 30 vagas por ordem de inscrições



Hannah Montana

Os cinemas de Fortaleza seguem até este domingo, 27, com sessões especiais do filme "Hannah Montana: O Filme", produção da Disney de 2009. Na história, a famosa artista pop encara a vida no campo para se reconectar com a realidade de uma jovem comum. As sessões prometem reunir fãs da cantora Miley Cyrus, que tiveram adolescência marcada pela série infantojuvenil.

Quando e onde: Ingresso.com