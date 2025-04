horóscopo Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 26 de abril

Áries 21/03 a 20/04 Lua e Mercúrio evidenciam um período voltado ao bem-estar e ao desenvolvimento de projetos pessoais. Seu carisma e poder de argumentação ganham força, favorecendo acordos e a defesa dos seus interesses.

Touro 21/04 a 20/05 O encontro entre Lua e Mercúrio marca uma fase de mais clareza sobre os problemas e as situações que causam incômodo. Essa percepção ajuda a encontrar saídas práticas para lidar com os desafios. É um bom momento para praticar a autocrítica e ajustar sua postura onde for necessário.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Você passa a valorizar afinidades intelectuais nas relações em grupo, favorecendo conversas mais ricas e produtivas. Também é um bom momento para retomar ideias que tragam motivação e ajudem a dar um novo ritmo à vida.

Câncer 21/06 a 22/07 Tarefas profissionais ligadas ao raciocínio ganham destaque hoje, elevando a qualidade dos projetos em andamento. É um bom momento para trocar ideias com colegas, firmar acordos e aprimorar os projetos na sua área de atuação.

Leão 23/07 a 22/08 As atividades ligadas ao conhecimento ganham destaque, pois sua busca por aprendizado cresce junto com a vontade de evoluir. Aproveite para refletir sobre assuntos importantes da vida e avaliar com cuidado suas ideias e escolhas.

Virgem 23/08 a 22/09 O encontro entre Lua e Mercúrio fortalece sua confiança para tomar decisões mais estratégicas e lidar com suas ambições. Os desafios são vistos com maior clareza e racionalidade e isso ajuda a reorganizar sua base de vida. Repense a maneira como você administra suas finanças.

Libra 23/09 a 22/10 As energias de Lua e Mercúrio fazem você buscar trocas construtivas nas relações, deixando o diálogo mais claro e interessante. A compreensão sobre temas de interesses em comum se aprofunda, isso ajuda a planejar ações de forma mais eficiente.

Escorpião 23/10 a 21/11 Lua e Mercúrio direcionam seu foco para a gestão da rotina e o cuidado com o bem-estar. Ter mais disciplina ajuda a melhorar a qualidade do seu trabalho e fortalece os relacionamentos em equipe. Valorize as trocas de conhecimento.

Sagitário 22/11 a 21/12 Seu círculo de amizades ganha mais movimento com trocas de ideias e momentos de lazer ligados ao intelecto. O conhecimento compartilhado nas suas redes traz motivação para seus projetos e torna o dia mais leve e interessante.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Seu foco se volta para as tarefas do lar e da rotina, ajudando a organizar melhor os compromissos do dia. É um bom momento para entender melhor quem convive com você. Invista em uma comunicação mais objetiva e eficiente.

Aquário 21/01 a 18/02 Lua e Mercúrio ampliam sua capacidade de se expressar com clareza e sensibilidade em defesa dos seus interesses. Conversas significativas podem acontecer, favorecendo acordos sobre temas importantes. Invista no conhecimento como ferramenta para seu crescimento pessoal.