Programe-se: confira agenda cultural deste sábado, 26 de abril (26/4)

Foto: Sétima Films/Divulgação AUÊ Feira acontece no RioMar Fortaleza

Volta a ser realizada a Auê Feira. O estacionamento do shopping RioMar Fortaleza recebe o evento em sua segunda edição no empreendimento, reunindo 85 expositores locais, atrações musicais, experiências gastronômicas e cronograma infantil. Neste sábado, 26, a programação musical é comandada por DJ Estácio Facó, Barabadá e Belinho.

Quando: sábado, 26, e domingo, 27, a partir das 16 horas

sábado, 26, e domingo, 27, a partir das 16 horas Onde: estacionamento do RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

estacionamento do RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Gratuito





Roda de Conversa

Em alusão ao Dia do Livro, a Caixa Cultural Fortaleza promove programação para valorizar a literatura e a leitura em suas diversas formas. Uma das ações é a roda de conversa “Dia do Livro, Esse Objeto Atemporal”, com a escritora e colunista do O POVO, Marília Lovatel. A iniciativa promove reflexão sobre a atemporalidade do livro e sobre a relação afetiva das pessoas com esse objeto.

Quando: sábado, 26, às 19 horas

sábado, 26, às 19 horas Onde: Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Caixa Cultural Fortaleza (av. Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito



Bó di Pé

É realizada neste sábado, 26, a primeira edição do "Bó di Pé", evento em homenagem ao aniversário de Fortaleza que celebra a cultura, a memória e a figura do Bode Ioiô. Há caminhada do Museu do Bode Ioiô até o Anexo do Bode Ioiô, com a presença do mascote em parceria com o Museu do Bode.

Quando: sábado, 26, às 9 horas

sábado, 26, às 9 horas Onde: saída do Museu do Bode Ioiô (Av. Alberto Nepomuceno, 199 - Centro)

saída do Museu do Bode Ioiô (Av. Alberto Nepomuceno, 199 - Centro) Gratuito





Movimento Armorial

O Teatro Celina Queiroz recebe o espetáculo inédito que celebra a música armorial. O violeiro Francisco Andrade e a cantora Letícia Torança se unem à Camerata Unifor para levar ao público a sonoridade da cultura popular.

Quando: sábado, 26, às 19 horas

sábado, 26, às 19 horas Onde: Teatro Celina Queiroz (av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)

Teatro Celina Queiroz (av. Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz) Gratuito; ingressos no Sympla