Referência Atemporal

Diante da popularização das plataformas de streaming e dos criadores de conteúdo para as redes, a TV Globo continua sendo uma ferramenta de visibilidade para

os artistas?

Haroldo Guimarães - Ainda é sim. Isso de lamentar que a TV não tem mais a mesma audiência de antes é coisa de gente mais antiga, como eu. Essa nostalgia em absoluto os jovens têm. Mesmo para os jovens - que já são nativos digitais e consomem streaming e redes sociais como nós consumíamos TV - a TV Globo é bastante relevante, mais que a soma de todos os influencers juntos.

Igor Jansen - Sim! A Globo continua e continuará ainda por muito tempo como a maior emissora aberta do Brasil e com absoluta convicção acredito sim que, pra nós artistas, é referência de sucesso no Brasil. Quando a empresa entende que a teledramaturgia é um dos principais produtos da casa, a forma com que as produções acontecem é muito melhor.

Silvero Pereira - Certamente! Existe um público cativo que só a TV alcança, como, por exemplo, minha mãe! Estamos vivendo uma era de tela para gerações jovens que não se prendem mais à estrutura da televisão. Entretanto, é inegável que todas as oportunidades que estou em uma novela ou algum outro produto da Globo, a minha popularidade cresce muito mais. Acho que isso comprova que a TV ainda tem seu espaço no mercado.

Mateus Honori - Eu acho que as pessoas vão continuar assistindo televisão. Eu sou do time que pensa que sempre vai haver espaço para a TV. As pessoas abrem essa discussão porque estão sempre querendo substituir uma coisa. Será que o jornal físico vai sumir? Será que o livro físico vai acabar? Será que a novela vai deixar de existir? Será que a televisão aberta vai deixar de existir? Sempre vai existir novela e eu sempre vou estar lá para ver porque eu adoro assistir novela e porque eu amo fazer novela. Além disso, a TV Globo é um veículo importantíssimo para discussões sociais. Sabendo disso, da importância que tem, ela propicia espaços para esse tipo de discussão, oportuniza novas visões, novos discursos, novos sotaques, novas cores, novos rostos.

Kerline - A Globo ainda tem um peso forte, sem dúvida. Ela te dá visibilidade, te posiciona, e te coloca diante de milhões de pessoas. Mas hoje, com a internet, a porta de entrada pode vir de vários lugares. A diferença é o que você faz depois que essa porta se abre. Estar na Globo pode ser um impulso enorme, mas manter o voo vem muito mais do que só visibilidade — vem de consistência, autenticidade e visão de carreira.