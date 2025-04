Confira a agenda cultural deste domingo, 27 de abril

Foto: Wall Araujo Coletivo Deixe Com Elas

O Dragão do Mar segue com programação em comemoração ao aniversário de 26 anos. Entre os destaques, está uma festa no Poço da Draga com atrações que celebram a diversidade do Ceará. O evento reúne os grupos Não Insistas, Rapariga!, Deixe com Elas, o artista Sérgio Krakowski e outras atrações.

Quando: domingo, 27, às 12 horas

Onde: Poço da Draga (próximo ao Centro Dragão do Mar)

Gratuito





Feijoada de São Jorge

Neste domingo, 27, o Ponto de Cultura Ajeum de Oyá promove a 11ª edição da Feijoada de São Jorge. O evento ocorre no estacionamento do Mercado dos Pinhões e conta com programação musical com DTF, Essas Mulheres, Samba Kanjerê, Xavidoé, Sambomja, Feito pra Sambar, Samba de Terreiro e Receita de Samba.

Quando: domingo, 27, a partir das 12 horas

Onde: Mercado dos Pinhões (Praça Visconde de Pelotas, s/n - Centro)

Gratuito





Humor na Praça

O Shopping RioMar Fortaleza recebe neste domingo, 27, o Humor na Praça, que, desta vez, terá apresentação do espetáculo "A Grande Mentira". A montagem é realizada pelo humorista Ciro Santos, que se inspirou no Dia da Mentira para fazer o público gargalhar.

Quando: domingo, 27, às 18h30min

Onde: Praça de Alimentação do RioMar Fortaleza (Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Gratuito





Amor e Sofrência

O Teatro Brasil Tropical recebe o espetáculo "Pequenos Contos, um Musical de Amor e Sofrência", com os atores Cristhal Machado, Juliana Vasconcelos, Rod Rosemberg e Daniel Marinho. É uma comédia com histórias que são cantadas por meio de forró e sertanejo.

Quando: domingo, 27, às 19 horas

Onde: Teatro Brasil Tropical (Avenida da Abolição, 2323- Meireles)

: Teatro Brasil Tropical (Avenida da Abolição, 2323- Meireles) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia), vendas pelo Sympla



Festa Verde e Rosa

Em celebração aos 97 anos da escola de samba Mangueira, a Casa Teresa&Jorge prepara um evento que reúne música e feijoada. A programação começa às 12 horas, com a abertura do buffet, e segue até o fim da tarde com o Grupo Maravilha e Sergio Marquezam.

Quando: domingo, 27, a partir das 12 horas

Onde: Casa Teresa & Jorge (R. dos Tabajaras, 368 - Praia de Iracema)

: Casa Teresa & Jorge (R. dos Tabajaras, 368 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 30 (entrada) e R$ 60 (entrada com feijoada), vendas em Sympla