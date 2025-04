Confira a agenda cultural desta segunda-feira, 28 de abril

Foto: Pedro Melo/Divulgação Até o final de maio, o shopping Iguatemi Bosque realiza o evento "Harry Potter: Celebra Hogwarts"

Até o fim de maio, o shopping Iguatemi Bosque realiza a mostra "Harry Potter: Celebra Hogwarts", para reviver a magia da saga literária. Na ação, fãs podem ter experiências de ilusão de ótica e tecnologia em cenários imersivos onde Harry, Hermione, Voldemort, Dobby e outros personagens viveram aventuras.

Quando : segunda-feira a sexta-feira, das 14h às 22 horas; sábado, das 10h às 22 horas; domingos e feriados, das 12h às 21 horas

: segunda-feira a sexta-feira, das 14h às 22 horas; sábado, das 10h às 22 horas; domingos e feriados, das 12h às 21 horas Onde : Praça do Cordel do Shopping Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

: Praça do Cordel do Shopping Iguatemi Bosque (av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Gratuito; ingresso deve ser adquirido a partir de resgate no aplicativo Iguatemi Bosque na seção "cupons"



No Radar

Estreia nos cinemas nesta quinta-feira, 1º de maio, a aguardada cinebiografia do cantor Ney Matogrosso. Estrelado por Jesuíta Barbosa, "Homem com H" retrata as diferentes fases da carreira do artista, desde a sua infância, passando pela adolescência e a vida adulta. Uma jornada através do tempo que acompanha um rapaz de origem humilde que quebra preconceitos e se torna um artista influente.

Quando : a partir de quinta-feira, 1º de maio

: a partir de quinta-feira, 1º de maio Salas e horários: Ingresso.com





Ação

Segue em cartaz em cinemas de Fortaleza o filme de ação "O Contador 2", estrelado por Ben Affleck. Quando um conhecido é assassinado, deixando para trás uma mensagem enigmática, Christian Wolff se sente compelido a resolver o caso. Percebendo que medidas extremas são necessárias, Wolff recruta seu irmão distante e altamente letal, Brax, e os dois descobrem uma conspiração mortal, tornando-se alvos de uma rede de assassinos.

Salas e horários: Ingresso.com





Documentário

Está disponível na Netflix a série documental "Congonhas - Tragédia Anunciada". A obra revisita o trágico acidente aéreo de 17 de julho de 2007. Naquela noite, um avião ultrapassou a pista ao pousar no Aeroporto de Congonhas, atravessou a avenida e colidiu com um prédio. O desastre tirou a vida de 199 pessoas e gerou discussões importantes sobre a segurança aérea no Brasil. A produção mergulha nas transformações na aviação brasileira após o episódio e o impacto sobre as famílias das vítimas.

Onde assistir: Netflix.com





Exposição

Segue aberta a mostra "Descartes Gadelha, ferroviário", promovida pelo Museu Ferroviário Estação João Felipe, o Museu da Imagem e do Som do Ceará e o Metrofor. A ação ocorre na Estação Benfica do metrô de Fortaleza. O público pode conhecer outro aspecto de Descartes Gadelha: obras feitas enquanto desenhista da Rede Ferroviária Federal S/A.

Quando : visitação de segunda-feira a sábado, de 5h30min às 23 horas

: visitação de segunda-feira a sábado, de 5h30min às 23 horas Onde : Estação Benfica - Metrofor (Avenida Carapinima, 2087 - Benfica)

: Estação Benfica - Metrofor (Avenida Carapinima, 2087 - Benfica) Gratuito