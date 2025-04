Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 28 de abril

Áries 21/03 a 20/04 O céu da semana convida você a cuidar melhor dos recursos materiais e das relações ao redor, favorecendo tanto a parte prática dos empreendimentos quanto as parcerias. Com a entrada de Vênus em seu signo, seu carisma se destaca.

Touro 21/04 a 20/05 A vida privada se torna prioridade neste momento, aumentando seu envolvimento com as atividades do dia a dia e com os laços cultivados no cotidiano. Com Vênus no setor de crise, é hora de equilibrar emoções e cuidar de si.

Gêmeos 21/05 a 20/06 Os desafios da semana trazem mais maturidade, favorecendo posturas serenas e otimistas. Seu lado criativo se fortalece nas trocas sociais, tornando o convívio mais leve, já que Vênus atua no setor das amizades.

Câncer 21/06 a 22/07 Atividades em grupo se tornam mais consistentes ao longo da semana, trazendo resultados significativos. Vênus atua no setor profissional e incentiva você a usar seus talentos com mais entusiasmo.

Leão 23/07 a 22/08 Seu envolvimento com o trabalho aumenta nesta semana, fortalecendo sua imagem diante das pessoas. Vênus, passando pelo setor espiritual, fortalece a relação com seus talentos e contribui com o aumento da confiança nas próprias escolhas.

Virgem 23/08 a 22/09 O céu da semana convida a uma fase de reflexão, ajudando você a enfrentar o que vem incomodando e a promover mudanças. Vênus no setor íntimo fortalece sua confiança e estimula a busca por momentos agradáveis.

Libra 23/09 a 22/10 O céu da semana favorece uma postura mais aberta. Isso incentiva você a buscar boas companhias e a se importar com o bem-estar de quem está por perto. Aproveite bons momentos com pessoas queridas.

Escorpião 23/10 a 21/11 Trabalhar em conjunto pode trazer boas oportunidades para desenvolver novas parcerias e tirar planos do papel. A passagem de Vênus pelo setor das rotinas ajuda a tornar o dia a dia mais leve e prazeroso.

Sagitário 22/11 a 21/12 A atenção à qualidade das rotinas aumenta nesta semana, permitindo incluir hábitos saudáveis que promovem bem-estar físico e mental. Sua criatividade se fortalece com Vênus atuando na área dos prazeres, incentivando atividades que geram satisfação.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O céu da semana estimula uma mudança de foco, do coletivo para o pessoal, integrando valores da comunidade aos seus planos individuais. Os momentos com a família ficam mais agradáveis com Vênus no setor doméstico.

Aquário 21/01 a 18/02 Você passa a valorizar mais o lado humano em suas experiências cotidianas, facilitando parcerias produtivas. Com Vênus atuando na área da comunicação, seu carisma aparece com naturalidade e favorece os estudos.