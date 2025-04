Itapipoca, no Interior do Ceará, recebe programa de arte e cultura

Foto: Will/ Baião Jovem/ Divulgação Itapipoca, distante 122 quilômetros de Fortaleza, recebe o Escolas Criativas

Até junho deste ano, o município de Itapipoca, no Ceará, será palco de programação voltada à formação cultural de crianças, jovens e adultos educadores. Trata-se da 5ª edição do programa Escolas Criativas, que promove ações gratuitas de difusão, formação e pesquisa com foco em temáticas culturais e educacionais.

Ao todo, serão realizadas oito ações socioeducativas e culturais, como concertos didáticos, espetáculos de dança e teatro, além de cursos nas áreas de Produção Cultural, Musicalização, Arte-Educação, História da Arte e Cultura Brasileira. A iniciativa é voltada para a comunidade escolar da região.

O projeto contempla escolas da rede pública municipal com 12 apresentações seguidas de debates. Além disso, estão previstas duas apresentações de dança do Coletivo Baião Jovem nesta terça-feira, 29, e dois espetáculos teatrais da Companhia de Teatro Caracóis na quarta-feira, 30.

Nos meses seguintes, o programa tem cinco cursos formativos, sendo um deles aberto ao público. Em maio, serão realizados os cursos de Musicalização; Introdução à História da Arte; e Produção Cultural, todos gratuitos. Em junho, o foco é a formação docente com os cursos de Arte-Educação e de Cultura Brasileira.