Arnaldo Antunes faz show gratuito em Fortaleza; ingressos estão disponíveis

Foto: Márcia Xavier/Divulgação Apresentação de Arnaldo Antunes integra a Semana S

O cantor Arnaldo Antunes se apresenta em Fortaleza no sábado, 17 de maio, em um show gratuito realizado no evento Semana S. Após a divulgação da informação pelo Instagram do artista no dia 2 de abril, o Sistema Fecomércio Ceará, organizador da iniciativa, confirmou a apresentação aberta ao público, que ocorre mediante inscrição no site do evento (ver serviço).

O músico paulista traz para a capital cearense a turnê "Novo Mundo", que também passará pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Garanhuns e Recife.

LEIA TAMBÉM | Vila das Artes abre inscrições para cursos de música

O show leva o mesmo nome do novo álbum de inéditas de Antunes, com repertório de 12 canções. Estão presentes composições só de Arnaldo e parcerias com David Byrne, Marisa Monte e Erasmo Carlos.

O evento, que tem como premissa levar ações gratuitas de cidadania e lazer, ocorre no Centro de Eventos, com a programação de sexta-feira, 16, fechada para convidados e a do sábado, 17, aberta ao público.

Com shows de Arnaldo Antunes e Bia Bedran, também haverá oferta de serviços, palestras e exposições, por meio da parceria na execução entre Fecomércio, Serviço Social do Comércio (Sesc) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

Arnaldo Antunes