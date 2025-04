Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 29 de abril

Lua e Plutão se alinham e favorecem uma postura mais seletiva nas relações, ao mesmo tempo em que fortalecem os laços afetivos com quem faz parte do seu círculo de confiança. Conversas profundas trazem aprendizados importantes para sua jornada.

A passagem da Lua pelo seu signo traz um período mais introspectivo e reflexivo, com foco nos desafios e nas chances de renovação para sua vida. Sua sensibilidade aumenta em relação às questões humanas, colaborando com seu processo de autoconhecimento. Permita-se mudar.

A sintonia entre Lua e Plutão favorece relações mais íntimas e profundas, tanto no campo emocional quanto no autoconhecimento. É um bom momento para valorizar as amizades sinceras, priorizando quem soma e se afastando de vínculos rasos ou desgastantes.

Lua e Plutão se harmonizam, favorecendo uma abertura às transformações que os cenários de mudança trazem. Mesmo que situações desconfortáveis tirem você do eixo, é possível encarar tudo com mais leveza, encontrando formas de adaptação e transformando esses desafios em aprendizados.

Lua e Plutão favorecem momentos de introspecção e mais conexão com quem convive com você. Aproveite essa abertura para refletir, reorganizar a vida, repensar sua trajetória e se abrir a novas possibilidades.

Sagitário 22/11 a 21/12

Lua e Plutão aumentam sua percepção, ajudando a compreender melhor o que as pessoas sentem e favorecendo uma comunicação com uma abordagem mais sensível. É um bom momento para repensar as relações, buscando qualidade em suas trocas e no convívio.