Programe-se: confira agenda cultural desta terça-feira, 29 de abril (29/04)

Foto: Allan Diniz/Divulgação Músico cearense Samuel Rocha

Nesta terça-feira, 29, o Grupo Murmurando sobe ao palco do Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) para celebrar duas décadas de trajetória. O show é repleto de afeto e identidade sonora. Com arranjos originais, o grupo revisita nomes como Pixinguinha e Jacob do Bandolim, além de composições de Samuel Rocha (foto), Adelson Viana e de Tarcísio Sardinha.

Quando: terça-feira, 29, às 12 horas

terça-feira, 29, às 12 horas Onde: CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito





XiloFortal

Segue aberta para visitação a mostra "XiloFortal", que apresenta olhar poético e crítico sobre as transformações urbanas de Fortaleza, valorizando a memória arquitetônica e o patrimônio cultural da Cidade. A exposição destaca a riqueza da xilogravura como manifestação artística, propondo espaço de reflexão sobre o patrimônio e sua relação com o presente. As obras são do artista visual e gravador Diego Sann.

Quando: terça a sexta-feira, das 9h às 20 horas; sábado e domingo, das 9h às 17 horas

terça a sexta-feira, das 9h às 20 horas; sábado e domingo, das 9h às 17 horas Onde: Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Avenida Presidente Castelo Branco, 255 - Moura Brasil)

Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Avenida Presidente Castelo Branco, 255 - Moura Brasil) Gratuito

Kukukaya

Na véspera de feriado, o Marina Park Hotel recebe festa para celebrar o aniversário de 29 anos do Kukukaya, uma das mais tradicionais casas de forró de Fortaleza. A maratona musical é composta por artistas que escreveram histórias importantes na cena em diferentes gerações. Entre as atrações confirmadas estão Batista Lima, Eliane, Beto Barbosa, Lagosta Bronzeada, Mastruz com Leite, Galícia e Banda Styllus.

Quando: quarta-feira, 30, a partir das 19 horas

quarta-feira, 30, a partir das 19 horas Onde: Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil)

Marina Park Hotel (Av. Pres. Castelo Branco, 400 - Moura Brasil) Quanto: a partir de R$ 120; vendas no site E-Folia e na loja Skyler do shopping Iguatemi (avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)





Curso de Figurino

Seguem abertas as inscrições para o Curso de Figurino da Escola de Carnaval do Ceará. O módulo foca no ensino e aprimoramento das técnicas para construção e produção de carros alegóricos de desfiles carnavalescos. Os cursos têm como público prioritário pessoas ligadas às agremiações carnavalescas.

Quando: até domingo, 4

até domingo, 4 Inscrições e mais infos: escoladecarnaval.org





Cinema do Dragão

O lonta-metragem "As Aventuras de Uma Francesa Na Coreia" é exibido no Cinema do Dragão nesta terça-feira, 29, às 14 horas. Uma francesa que costumava tocar flauta em um parque supera suas dificuldades financeiras ensinando francês a duas mulheres que moram na Coreia do Sul. Ela encontra conforto deitando em pedras e recorre ao makgeolli, um vinho de arroz típico da Coreia, para se sentir bem.

Quando: terça-feira, 29, às 14 horas

terça-feira, 29, às 14 horas Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia); vendas em Ingresso.com e na bilheteria