Confira a agenda cultural desta quarta-feira, 30 de abril

Foto: Larissa Queiroz/Divulgação Sugar Kane vem a Fortaleza para a turnê "Antes que o amor vá embora"

O Opera Music Bar recebe nesta quarta-feira, 30, a turnê "Antes que o amor vá embora", da banda brasileira de hardcore Sugar Kane. O show tem apresentação única em Fortaleza e é acompanhado por grupos fortalezenses, que celebram o gênero durante a noite: Switch Stance, Doze Nove Cinco, Roger Capone e os Planarias, Old Friends, Aderiva e Detrito Espacial.

Quando : quarta-feira, 30, a partir das 18 horas

: quarta-feira, 30, a partir das 18 horas Onde : Opera Music Bar (Avenida Godofredo Maciel, 470 - Parangaba)

: Opera Music Bar (Avenida Godofredo Maciel, 470 - Parangaba) Quanto: a partir de R$ 40; vendas no site Clube do Ingresso e nos pontos de vendas Planet CDs e

Galeria do Rock





Concerto de Abertura

A Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual do Ceará (Osuece) apresenta nesta quarta-feira, 30, o concerto de abertura da temporada 2025 no Cineteatro São Luiz. A apresentação traz "Orfeu no Inferno", de J. Offenbach; "Sinfonia N. 9, para o Novo Mundo", de A. Dvorak; e "Finlandia", de J. Sibelius.

Quando : quarta-feira, 30, às 19 horas

: quarta-feira, 30, às 19 horas Onde : Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)

: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada); vendas no Sympla e na bilheteria do equipamento





Turnê Sentido

A banda 5 a Seco chega no Theatro José de Alencar nesta quarta-feira, 30, com a turnê de lançamento do álbum "Sentido". Esta é a primeira apresentação do grupo pelo Brasil desde o retorno da banda, que ficou cinco anos sem shows e novas gravações. No palco, estarão os integrantes Vinicius Calderoni, Tó Brandileone, Pedro Viáfora, Pedro Altério e Leo Bianchini.

Quando : quarta-feira, 30, às 20 horas

: quarta-feira, 30, às 20 horas Onde : Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

: Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: a partir de R$ 85; vendas no Sympla e na bilheteria do equipamento





Samba do Trabalhador

Em celebração ao Dia do Trabalho, 1º de maio, o Floresta Bar promove festa com muito samba na noite de véspera, nesta quarta-feira, 30. A música começa a partir das 18h30min, com shows de Theresa Rachel (foto), Samba do Kildão e Belinho da Silva, que encerra o evento pela madrugada.

Quando : quarta-feira, 30, a partir das 18h30min

: quarta-feira, 30, a partir das 18h30min Onde : Floresta Bar (Rua Eduardo Salgado, 329 - Aldeota)

: Floresta Bar (Rua Eduardo Salgado, 329 - Aldeota) Quanto : R$ 30; vendas no Sympla e na recepção do Floresta Bar

: R$ 30; vendas no Sympla e na recepção do Floresta Bar Mais informações: @floresta_bar





O Melhor Amigo

A comédia romântica cearense "O Melhor Amigo" segue em cartaz no Cinema Dragão do Mar, com sessões, nesta quarta-feira, 30, às 15h40min. O filme se passa na praia de Canoa Quebrada e mostra o reencontro de Lucas e Felipe, que reacendem uma antiga paixão. A obra tem participação de Gretchen e é dirigida por Allan Deberton.

Quando : quarta-feira, 30, às 15h40min

: quarta-feira, 30, às 15h40min Onde : Cinema do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Cinema do Dragão (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto : R$ 6 (meia-entrada) e R$ 12 (inteira)

: R$ 6 (meia-entrada) e R$ 12 (inteira) Vendas em Ingresso.com e na bilheteria