Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quarta, 30 de abril

A energia de Vênus destaca seu poder de sedução e a beleza que vem de dentro, refletida no seu jeito de ser, o que aproxima os relacionamentos. Sua criatividade se expande, tornando suas atitudes mais marcantes e trazendo brilho à sua caminhada.

O encontro entre Vênus e Netuno marca uma fase em que sensibilidade e intuição se intensificam, ajudando a perceber de imediato as necessidades emocionais das pessoas. Ofereça apoio a quem precisa, mas sem carregar o peso do outro. Lembre-se de cuidar melhor de si.

Suas relações de amizade são marcadas por afeto e generosidade, despertando o desejo de viver bons momentos com quem está por perto. A empatia e o cuidado com o outro levam você a se dedicar mais às relações, promovendo uma troca sincera.

Câncer 21/06 a 22/07

Vênus amplia o prazer pelo trabalho e estimula o aperfeiçoamento de talentos. Sua preocupação com o bem estar de quem está ao seu redor aumenta, fazendo com que você se coloque à disposição para ajudar quem enfrenta dificuldades, fortalecendo os laços com o círculo de confiança.