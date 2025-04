Nicole Kidman é homenageada no Festival de Cannes

Foto: VALERIE MACON / AFP Nicole Kidman será homenageada no 78° Festival de Cinema de Cannes

Nicole Kidman receberá uma homenagem no Festival de Cannes, que ocorre entre os dias 13 e 24 de maio, na França. Ela foi escolhida para receber o "Women in Motion", que reconhece artistas femininas que promovem o lugar das mulheres no cinema e na sociedade.

A informação foi divulgada nas redes sociais de Kering, holding francesa especializada em artigos de luxo e parceira do festival. "Para esta edição do 10º aniversário do 'Women In Motion', Kering tem a honra de reconhecer uma mulher que encarna totalmente o espírito do programa - e se mantém como uma poderosa ilustração da sua missão ao longo da última década", destaca a publicação.

O grupo ainda completa: "O prêmio será entregue durante o jantar oficial 'Women In Motion' no dia 18 de maio em Cannes".

Em resposta à homenagem, a atriz disse estar honrada pelo prêmio. Além de destacar a importância do evento para a sua trajetória. "Um obrigado sinceramente à Kering e ao Festival de Cannes por este lindo reconhecimento. Profundamente honrada por ser reconhecida entre mulheres tão inspiradoras, e num festival que significou tanto para mim ao longo da minha carreira", ressalta.

A protagonista do longa "Babygirl", que rendeu a prêmio no Festival de Cinema de Veneza para Kidman, é vencedora do Oscar, Globo de Ouro, SAG Awards e Emmy. Uma de suas primeiras aparições no cinema foi no thriller "Calma na Morte", de 1989.

A partir da década de 1990, ela ganhou destaque com papéis como em "De Olhos Bem Fechados" (1999) e "Moulin Rouge", que foi filme de abertura do Festival de Cinema de Cannes em 2001.