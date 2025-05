Horóscopo: previsão para seu signo hoje, quinta, 1º de maio

Áries 21/03 a 20/04 A Lua desperta seu lado mais emotivo e receptivo, favorecendo a vivência de emoções mais profundas. No entanto, é preciso equilíbrio para lidar com os sentimentos e expressá-los com clareza, evitando exageros.

Touro 21/04 a 20/05 Com a Lua no setor das ideias, seu pensamento fica mais sensível e criativo, orientando atitudes e diálogos. No entanto, é preciso cuidado para não confundir desejo com realidade. Expresse suas ideias com clareza e objetividade para evitar conflitos.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O momento favorece a busca por conforto e prazeres ligados ao universo material. É importante reconhecer seus limites financeiros e evitar exageros nas experiências sociais.

Câncer 21/06 a 22/07 Com a Lua em seu signo, as necessidades emocionais se destacam, incentivando a busca por prazeres pessoais e atividades relacionadas aos seus talentos. Tenha objetivos claros e evite criar expectativas distantes da realidade.

Leão 23/07 a 22/08 O período pode ser mais sensível emocionalmente, os desafios fora da sua zona de conforto podem trazer dúvidas que abalam sua estabilidade. Tente manter o equilíbrio e lidar com os problemas usando seu autoconhecimento.

Virgem 23/08 a 22/09 A Lua na área das amizades desperta o desejo por mais conexão com quem está por perto, além de aumentar a atenção às necessidades do coletivo. No entanto, é necessário organizar os contatos, cuidar da privacidade e das finanças.

Libra 23/09 a 22/10 O lado emocional busca realização em uma rotina produtiva e alinhada com suas habilidades. Tente manter um diálogo gentil e equilibrado com quem está por perto, evitando criar expectativas que fujam da realidade.

Escorpião 23/10 a 21/11 O desejo por expansão se faz presente, abrindo caminho para vivências ligadas a valores e talentos. É importante manter os pés no chão para não confundir sonhos com a realidade, evitando enganos e frustrações.

Sagitário 22/11 a 21/12 A Lua conecta você com seus sentimentos mais profundos, enquanto desperta uma grande vontade de estar perto de quem é importante. Tente ajustar suas expectativas e se desprender de padrões emocionais que possam causar insegurança.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O lado emocional busca realização nas relações, promovendo momentos importantes de troca e parceria. Conflitos podem surgir no convívio, pedindo mais clareza, escuta atenta e controle sobre as próprias reações.

Aquário 21/01 a 18/02 A vontade de cuidar do bem-estar cresce, permitindo organizar a rotina conforme as necessidades atuais. Mas é preciso atenção e planejamento, já que o excesso de estímulos pode tirar seu foco no que realmente importa.