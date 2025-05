Programe-se: Confira agenda cultural deste fim de semana

Foto: Fernando Schlaepfer/Divulgação Para celebrar o marco de 25 anos da gravação do Acústico MTV, a banda Capital Inicial faz show nesta sexta-feira, 2, no Iguatemi Hall

Capital Inicial

Para celebrar os 25 anos da gravação do Acústico MTV, a banda Capital Inicial faz show nesta sexta-feira, 2, no Iguatemi Hall. Há 42 anos na estrada, o grupo leva a atmosfera da gravação para os dias atuais. O show tem produção de Marcelo Sussekind, cenografia do Zé Carratu, Studio Curva e MangoLab e design de luzes de Césio Lima.

Quando: sexta-feira, 2, às 21 horas



sexta-feira, 2, às 21 horas Onde: Iguatemi Hall (Av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz)



Iguatemi Hall (Av. Sebastião de Abreu, 422 - Edson Queiroz) Quanto: a partir de R$ 140; vendas no site Bilheteria Virtual e no Iguatemi Hall

Música Instrumental

O restaurante Cantinho do Frango recebe nesta sexta-feira, 2, show com o multi-instrumentista, compositor e arranjador Carlinhos Patriolino e o jovem violonista de sete cordas José Ramos. Na apresentação, Patriolino antecipa o repertório do novo espetáculo que levará à Europa em 2025, com faixas como "Brazuca" e "Vivências". Recriações de músicas como "O Que Será", de Chico Buarque e Milton Nascimento, também são garantidas.

Quando : sexta-feira, 2, às 19h30min

: sexta-feira, 2, às 19h30min Onde : Cantinho do Frango (Rua Torres Câmara, 71 - Aldeota)

: Cantinho do Frango (Rua Torres Câmara, 71 - Aldeota) Quanto: R$ 20 (couvert)





Nelson Rodrigues

O grupo Comédia Cearense estreia neste sábado, 3, o clássico "O Beijo no Asfalto", de Nelson Rodrigues. Dirigido por Hiroldo Serra, o trabalho fica em cartaz nos sábados de maio. Ao ver um homem atropelado, Arandir atende a seu pedido e o beija. E a atitude vira um escândalo.

Quando : sábado, 3, às 20 horas

: sábado, 3, às 20 horas Onde : Teatro Nadir Papi Saboya, do Colégio Farias Brito (Rua 8 de setembro, 1331 - Varjota)

: Teatro Nadir Papi Saboya, do Colégio Farias Brito (Rua 8 de setembro, 1331 - Varjota) Quanto: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria





Tiago Santineli

O comediante Tiago Santineli, conhecido por humor voltado a críticas sociais, se apresenta no Theatro Via Sul Fortaleza neste domingo, 3. Ele leva à capital o espetáculo "Anticristo". Neste solo, Santineli, ex-membro da igreja e filho de pastor, compartilha sua vivência e conta percepções e questionamentos dentro da igreja. Ele fala sem rodeios sobre as contradições da bíblia e a hipocrisia da religião.

Quando : sábado, 3, às 21 horas

: sábado, 3, às 21 horas Onde : Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas)

: Theatro Via Sul (Avenida Washington Soares, 4335 - Seis Bocas) Quanto: a partir de R$ 50; vendas no site Uhuu





Orquestra

A Orquestra de Sopros de Pindoretama realiza nesta sexta-feira, 2, um concerto no Cineteatro São Luiz. O espetáculo abre as comemorações dos 26 anos do grupo, com um repertório que inclui trilhas sonoras de filmes da Disney, "Os Incríveis" e "Chaves", sucessos internacionais como YMCA, além de homenagens à música nordestina.

Quando : sexta-feira, 2, às 19 horas

: sexta-feira, 2, às 19 horas Onde : Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Gratuito





Dança

Começa nesta quinta-feira, 1°, o Festival Danças de Enfrentamento. O evento reúne companhias e artistas do Nordeste, que retratam a realidade e as manifestações da cultura regional em suas obras.

Quando : abertura quinta-feira, 1º, às 18h; evento até domingo, 4

: abertura quinta-feira, 1º, às 18h; evento até domingo, 4 Onde : Caixa Cultural Fortaleza (Avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

: Caixa Cultural Fortaleza (Avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema) Gratuito ; retirada de ingressos uma hora antes de cada espetáculo

; retirada de ingressos uma hora antes de cada espetáculo Programação: @caixaculturalfortaleza





Inacabado

O grupo Bagaceira de Teatro apresenta no Centro Cultural Banco do Nordeste (CCBNB) nesta sexta-feira, 2, o espetáculo "Inacabado". Um grupo de teatro sobe ao palco para estrear uma peça que não ficou pronta. Diante do impasse, a apresentação desvia para um caminho imprevisível. No lugar de um espetáculo polido, o público é arrastado para um devaneio.

Quando : sexta-feira, 2, às 20 horas

: sexta-feira, 2, às 20 horas Onde : CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro)

: CCBNB (rua Conde d'Eu, 560 - Centro) Gratuito; retirada de ingressos no site OutGo