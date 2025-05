Foto: Divulgação Chef Moisés Batista assina novo cardápio do Nucci Cozinha Europeia

O cenário gastronômico de Fortaleza ganha mais uma diversidade de sabores com o lançamento do novo cardápio do Nucci Cozinha Europeia, recente empreendimento do Grupo OE. A novidade tem assinatura do renomado chef Moisés Batista, semifinalista do MasterChef Profissional 2023 e eleito "Chef do Ano" em 2024 pela Associação dos Chefs de Cozinha do Ceará (ACC).

Moisés chega à frente da cozinha com a promessa de elevar o espaço a um novo patamar, combinando a autenticidade dos sabores europeus com a criatividade e o toque especial do profissional de cozinha de potiguar, natural de Caiçara do Norte. Ambientado no coração da Aldeota, na av. Dom Luís, o Nucci tem como objetivo proporcionar ao público uma imersão na variada gastronomia da Itália, França, Portugal e Espanha.

Em seu novo cardápio, o espaço traz opções de entrada, prato principal e sobremesa, com receitas à base de aves, carnes, peixes e frutos do mar. Entre as variadas opções, o chef destaca o Peixe Branco Com Legumes Salteados, Polvo Romesco e o Filet Mignon com Spaghetti Frito.

Já as sobremesas, estão o bolo de fudge 70% com sorvete de chocolate e crumble de cacau, castanha e cumaru, torta de limão com creme de chocolate branco e sorbet de cajá ou torta de ricota fresca assada com sorvete artesanal de doce de leite, finalizada com caramelo toffee.

Nucci Cozinha Europeia

Onde: av. Dom Luís, 1113 - lojas 9 e 10 - Aldeota

av. Dom Luís, 1113 - lojas 9 e 10 - Aldeota Horário de funcionamento: Terça a quinta-feira, de 11h30min às 15 horas e 18 à 00 hora; Sexta e sábado, de 11h30min à 00 hora; Domingo, de 11h30min às 23 horas

Terça a quinta-feira, de 11h30min às 15 horas e 18 à 00 hora; Sexta e sábado, de 11h30min à 00 hora; Domingo, de 11h30min às 23 horas Mais informações: @nuccicozinhaeuropeia