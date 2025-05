Programe-se: Confira agenda cultural de sexta, 2 de maio (02/05)

Foto: Kajá Filmes/Divulgação Documentário "Lampião, Governador do Sertão" é dirigido por Wolney Oliveira

Nesta sexta-feira, 2, estreia no Cinema do Dragão o último longa-metragem lançado pelo cineasta cearense Wolney Oliveira. O documentário investiga a trajetória, os mitos e os paradoxos de Virgulino Ferreira da Silva, figura central do cangaço. Esta é a primeira vez do filme em cinemas brasileiros após a passagem por festivais.

Quando: sexta-feira, 2, às 19 horas

Onde: Cinema do Dragão (R. Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 16 (inteira) e R$ 8 (meia), vendas em Ingresso.com e na bilheteria do equipamento





Ludicidade Sonora

A Vila das Artes promove, com a Escola Pública de Circo, o curso livre "Ludicidade Sonora", ministrado pelo ator e palhaço Afonso Teixeira. A oficina propõe fazer os participantes mergulharem, por meio de jogos e brincadeiras musicais, as potencialidades criativo-sonoras. O projeto acontece nos dias 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 deste mês, com inscrições até esta sexta-feira.

Quando: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 de maio, das 18h30min às 21 horas

Onde: Vila das Artes (Rua 24 de maio, 1221 - Centro)

Gratuito

Inscrições até esta sexta-feira, 2 de maio, em www.viladasartesfortaleza.com.br





Roda de Samba

O Moto Libre promove nesta sexta-feira, 2, mais uma festa de roda de samba na casa. Nesta edição, o espaço recebe os veteranos Dipas, às 21h, e Belinho, às 0h30min.A abertura da casa acontece às 21 horas.

Quando: sexta-feira, 2, a partir das 21 horas

Onde: Moto Libre (Avenida Monsenhor Tabosa, 299 - Praia de Iracema)

Quanto: R$ 30, vendas pelo Sympla

Cabaret da Lay

Lay Maia apresenta nesta sexta-feira, 2, a sua performance "Cabaret da Lay" no Teatro Dragão do Mar. O espetáculo propõe abrir um diálogo sobre a realidade e os desafios de pessoas trans não-binárias em uma sociedade, por meio de repertório formado de sucessos do brega e outros estilos.

Quando: sexta-feira, 2, às 19h30min

Onde: Teatro Dragão do Mar (Rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Quanto: R$30 (inteira) e R$15 (meia-entrada)





Comida di Buteco

Segue até este domingo, 4, a 14ª edição do Comida di Buteco em Fortaleza, que elege o melhor boteco da cidade por meio de uma competição que avalia petisco, atendimento, a higiene do local e a temperatura das bebidas. Neste ano, são 22 os bares que participam da disputa, cada um com porção de petisco fixo em R$ 35.

Quando: até domingo, 4 de maio

Onde: lista de restaurantes em www.comidadibuteco.com.br

Quanto: R$ 35 (valor fixo dos petiscos participantes)