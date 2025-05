Horóscopo: previsão para seu signo hoje, sábado, 3 de maio

Áries 21/03 a 20/04 Sua postura fica mais sociável e dinâmica com o encontro entre Marte e a Lua Crescente. No entanto, os conflitos em grupo podem surgir. Mantenha o controle e a diplomacia. Use seu carisma e seu jeito acolhedor para lidar com os atritos da melhor forma.

Touro 21/04 a 20/05 O encontro de Marte e Lua Crescente fortalece sua capacidade de lidar com as tarefas do cotidiano, mas também pode gerar tensão em momentos desafiadores. Reserve um tempo para atividades agradáveis que aliviem o estresse e tragam leveza, visto a harmonia entre Lua, Marte, Vênus e Netuno.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O encontro entre Marte e a Lua Crescente reforça sua confiança para expressar seus pontos de vista, tornando as trocas mais vivas, mesmo com possíveis atritos. A harmonia entre Vênus e Netuno estimula uma postura compreensiva e gentil.

Câncer 21/06 a 22/07 O encontro entre Marte e a Lua Crescente destaca sua espontaneidade e dinamismo, mas também exige controle para evitar gastos desnecessários, devido à tensão entre Sol e Plutão. Invista em soluções inovadoras para administrar melhor seus recursos.

Leão 23/07 a 22/08 O encontro entre Marte e a Lua Crescente aumenta sua determinação na condução dos seus interesses pessoais. Corra atrás dos seus objetivos com confiança, mas sem se deixar levar pela ganância. A energia de Vênus e Netuno sugere que gentileza e solidariedade são atitudes essenciais agora.

Virgem 23/08 a 22/09 Situações emocionalmente desafiadoras colocam à prova sua inteligência emocional e sua força de superação. A harmonia entre Lua, Marte, Vênus e Netuno ajuda você a cultivar serenidade. Cuide do seu bem estar.

Libra 23/09 a 22/10 Este período pede mais sensibilidade e cuidado nas relações. O encontro de Marte com a Lua Crescente e a tensão de ambos com o Sol e Plutão podem intensificar suas reações. Procure manter o equilíbrio, cultivando compreensão, escuta e trocas verdadeiras.

Escorpião 23/10 a 21/11 O encontro entre Marte e a Lua Crescente impulsiona sua disposição frente às responsabilidades, elevando seu rendimento. Motivar as pessoas que convivem com você a dividir as funções com criatividade pode fazer tudo fluir melhor.

Sagitário 22/11 a 21/12 O desejo de expandir seus horizontes inspira você a sair da rotina e romper padrões, impulsionado pela autoestima em alta e pela confiança no futuro. Ainda assim, evite riscos desnecessários, já que Lua e Marte estão em tensão com Sol e Plutão.

Capricórnio 22/12 a 20/01 Seus instintos estão mais fortes com o encontro entre Marte e a Lua Crescente, use essa energia de modo produtivo, evitando agir por impulso. Aposte em atividades que despertam sua criatividade e estimulam seus sentidos, pois Lua e Marte se harmonizam com Vênus e Netuno.

Aquário 21/01 a 18/02 Seus vínculos passam por uma fase delicada, com disputas de poder que prejudicam o convívio, devido ao encontro entre Marte com a Lua Crescente e a tensão de ambos com Sol e Plutão. Agir com gentileza e empatia pode ajudar a restaurar a harmonia.