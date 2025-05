Programe-se: confira a agenda cultural deste sábado, 3 de maio (3/5)

Foto: Reprodução/Instagram @ladygaga Lady Gaga lança sétimo álbum de estúdio nesta sexta-feira, 7; ouça "Mayhem"

O Vibe 085 Pub exibe ao vivo o show de Lady Gaga em Copacabana neste sábado, 3. O evento também tem apresentação de banda tributo à artista, com a cantora Gabi Dorato. Há também promessa de entrada com tapete vermelho e painel para fotos, quiz interativo sobre a Mother Monster, sorteios temáticos, desafio de coreografia e desgutação do drink temático Bloody Gaga.

Quando: sábado, 3, às 21 horas

sábado, 3, às 21 horas Onde: Vibe 085 Pub (av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema)

Vibe 085 Pub (av. Almirante Barroso, 877 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 25; vendas no Sympla





Budega do Raul

Localizada na Cidade dos Funcionários, a Budega do Raul faz uma festa neste sábado, 3, para a exibição do show de Lady Gaga. Com telão de LED, a programação conta também com apresentações dos DJs Cleytinho, Femo e Fennix, além das drag queens Alpha Killer, Mizzayra Alonzo e Dafny Williams. Há também sorteio de brindes personalizados para os fãs da cantora.

Quando: sábado, 3, às 19 horas

sábado, 3, às 19 horas Onde: Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários)

Budega do Raul (rua Antônio de Castro, 530 - Cidade dos Funcionários) Quanto: R$ 20 (antecipado) e R$ 25 (na bilheteria); vendas no OutGo





Mangangá

No Mangangá, o show de Lady Gaga será transmitido ao vivo e terá apresentação de DJs após a participação da Mother Monster. Os DJs Leocosil e Tiiito assumem a festa. A entrada estará gratuita até às 23 horas. Após esse horário, será cobrada entrada de R$ 15. Haverá também sorteio do CD do álbum "Mayhem" e pôster da cantora responsável por sucessos como "Born This Way".

Quando: sábado, 3, às 21 horas

sábado, 3, às 21 horas Onde: Mangangá Pub (rua Gal. Bezerril, 373 - 3º Andar - Centro)

Mangangá Pub (rua Gal. Bezerril, 373 - 3º Andar - Centro) Quanto: R$ 15; entrada gratuita até às 23 horas





AQuitanda

No bairro Benfica, o estabelecimento AQuitanda também exibe ao vivo o show de Lady Gaga em Copacabana. A casa promete telão, drinks e concurso valendo R$ 150 em consumação no restaurante. Para participar, é preciso ir com um look inspirado na cantora (a ação já garante uma caipirinha de limão). Depois, é necessário postar o look nos stories do Instagram. A casa irá repostar todos os participantes. O story mais curtido ganha.

Quando: sábado, 3, das 11h30min às 0h20min

sábado, 3, das 11h30min às 0h20min Onde: AQuitanda (R. Waldery Uchôa, 230 - Benfica)