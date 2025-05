Programe-se: confira agenda cultura deste domingo, 4 de maio (4/5)

Foto: Miguel Cavalcanti/Divulgação Marcelo, da banda RENEGADOS Além dos Rótulos

A banda de rock Renegados Além dos Rótulos faz show no Boteco Vintage. Composta por Marcelo Renegado, Ricardo Pinheiro, Romualdo Filho e Celso Batera, o grupo é conhecido por abordar conteúdos políticos.

Quando: domingo, 4, às 17 horas

domingo, 4, às 17 horas Onde: Boteco Vintage (rua Mestre Rosa, 176 - José Bonifácio)

Boteco Vintage (rua Mestre Rosa, 176 - José Bonifácio) Quanto: R$ 13 (couvert)







Passaporte Para o Universo

O Planetário Rubens de Azevedo prepara uma experiência imersiva. Por meio de uma tecnologia de ponta, a sessão promete uma viagem inesquecível por bilhões de anos-luz no coração da Nebulosa de Órion.

Quando: domingo, 4, às 19 horas

domingo, 4, às 19 horas Onde: Planetário Rubens de Azevedo (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Planetário Rubens de Azevedo (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada), vendas pelo Sympla e na bilheteria do equipamento





Brincando e Pintando

O Centro Cultural Dragão do Mar promove o evento "Brincando e Pintando", que integra a programação infantil de fim de semana do equipamento. Com supervisão de recreadores e artistas, a Praça Verde se torna arena de atividades lúdicas para toda a família.

Quando: domingo, 4, das 16 às 19 horas

domingo, 4, das 16 às 19 horas Onde: Praça Verde (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Praça Verde (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Gratuito









Make it Jazzy

O Theatro José de Alencar recebe o espetáculo "Make it Jazzy". Na montagem, sete artistas com trajetórias em jazz dance se reúnem para apresentar dança de jazz, explorando temas e performances de bailarinos consagrados da música.

Quando: domingo, 4, às 17 e às 19 horas

domingo, 4, às 17 e às 19 horas Onde: Sala Nadir Papi Saboya (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Sala Nadir Papi Saboya (rua Liberato Barroso, 525 - Centro) Quanto: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), vendas pelo Sympla e na bilheteria do equipamento





Ateliê Criança Cria

A Pinacoteca do Ceará recebe o Ateliê Criança Cria. O objetivo dessa atividade é explorar a combinação de imagens e texto por meio da criação de fanzines. Crianças a partir de 7 anos podem participar, com limitação de 15 vagas.

Quando: domingo, 4, das 10 às 11 horas e das 15 às 16 horas

domingo, 4, das 10 às 11 horas e das 15 às 16 horas Onde: Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro)

Pinacoteca do Ceará (rua 24 de Maio, 34 - Centro) Gratuito; inscrições na recepção com uma hora de antecedência