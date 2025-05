Escritor cearense Urik Paiva é homenageado com evento na Uece

Foto: Reprodução Instagram Urikianas nº1 homenageia escritor Urik Paiva na Uece

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) será palco de uma homenagem ao escritor e ex-aluno Urik Paiva (1989–2023) na próxima quarta-feira, 8, data em que ele completaria 35 anos.

O evento acontece a partir das 18 horas, no pátio do Centro de Humanidades (CH), no campus do curso de Letras, com entrada gratuita e programação aberta ao público.

Intitulado “Urikianas nº1 – A Poética”, o encontro marca a primeira edição de uma série de eventos que buscarão celebrar diferentes aspectos da vida e da obra do autor. Esta edição inicial terá como foco a relação de Urik com a palavra escrita, sua produção literária e a forma como refletia sobre o próprio ato de escrever.

A programação inclui leitura de textos, depoimentos de amigos e colegas e conversas sobre sua trajetória artística, em um ambiente de memória e celebração.

Segundo os organizadores, Renan da Ponte e Ihvna Chacon, a ideia é que as próximas edições abordem temas recorrentes na obra e na vida do escritor, como o Carnaval, a cidade e o humor, espalhando sua presença por diversos espaços culturais.



Formado em Letras, Urik foi coordenador de Políticas de Literatura, Livro e Leitura da Secretaria da Cultura de Fortaleza. Radicado em Minas Gerais, ele seguiu ligado à literatura do Estado trabalhando como curador de eventos, autor e elaborador de projetos culturais.

Urikianas nº1 – A Poética