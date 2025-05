Horóscopo: previsão para seu signo hoje, segunda, 5 de maio

Áries 21/03 a 20/04 O céu da semana destaca um período de maior interação com grupos, estimulando a colaboração, mas também trazendo conflitos. Aproveite para aprimorar sua gestão de recursos e cuidar melhor das finanças, com Mercúrio favorecendo o setor material.

Touro 21/04 a 20/05 O céu da semana fortalece as relações interpessoais, mas também exige a necessidade de ajustes nas parcerias. Aproveite para amadurecer seus projetos e criar estratégias para suas ambições, já que Mercúrio ingressa em seu signo.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O céu da semana destaca a importância de dialogar melhor com as pessoas à sua volta para tornar a rotina mais leve. Com Mercúrio transitando pelo setor de crise, os desafios surgem como oportunidades de crescimento pessoal.

Câncer 21/06 a 22/07 O céu da semana reforça sua capacidade de resolver questões práticas para atender às demandas do dia a dia. As parcerias em grupo podem se mostrar produtivas, enquanto Mercúrio ingressa no setor das amizades, favorecendo trocas e conexões enriquecedoras.

Leão 23/07 a 22/08 O céu da semana evidencia a necessidade de alinhar interesses pessoais e familiares para fortalecer a convivência. No trabalho, as demandas intelectuais se tornam mais estimulantes, levando você a buscar aprimoramento, com Mercúrio atuando no setor profissional.

Virgem 23/08 a 22/09 O céu da semana traz oportunidades para revisar prioridades e repensar seus caminhos diante dos desafios. Mantenha a mente aberta para o conhecimento e valorize o aprendizado, pois Mercúrio estimula a área espiritual.

Libra 23/09 a 22/10 O céu da semana motiva a comunicação com quem está ao redor frente às questões práticas, exigindo maior capacidade de adaptação para evitar disputas desnecessárias. Aproveite para evoluir diante dos obstáculos que afetam sua segurança, já que Mercúrio movimenta o setor íntimo.

Escorpião 23/10 a 21/11 O céu da semana impulsiona sua dedicação aos objetivos profissionais, com a Lua transitando entre o setor de trabalho e seu signo, da fase crescente à cheia. É importante melhorar o diálogo e buscar acordos construtivos, abrindo espaço para o crescimento conjunto.

Sagitário 22/11 a 21/12 O céu da semana traz reflexões importantes para lidar melhor com os desafios do cotidiano. Exercite seu senso crítico e promova ajustes na convivência para tornar a vida mais leve, já que Mercúrio atua no setor das rotinas.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O céu da semana revela uma fase de transformação interna, focada em melhorar relações e fortalecer laços de confiança. Mercúrio movimenta a área social, favorecendo seu poder de articulação e a conexão com grupos.

Aquário 21/01 a 18/02 O céu da semana favorece o aprimoramento das relações mais próximas, abrindo espaço para ajustes que melhorem a convivência. Mercúrio passa a movimentar o setor familiar, favorecendo o planejamento do lar e o fortalecimento dos laços afetivos.