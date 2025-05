Programe-se: Confira agenda cultural de segunda, 5 de maio (05/05)

Foto: Leo Silva/Divulgação O projeto Uma Filomena e o fotógrafo local Leo Silva levam à comunidade do Santa Filomena, no bairro Jangurussu, a exposição fotográfica "Da Terra Batida ao Gramado"

Com a proposta de transformar uma parada de ônibus em espaço cultural, o projeto Uma Filomena e o fotógrafo local Leo Silva levam à comunidade do Santa Filomena, no bairro Jangurussu, a exposição fotográfica "Da Terra Batida ao Gramado". A mostra é montada no formato de galeria ao ar livre, e conta a história do antigo "Campo do Coritiba", hoje transformado na Areninha do Santa Filomena, um dos únicos espaços de lazer da região.

Quando: aberta diariamente

aberta diariamente Onde: Rua Nunes Feijó, 1454 - Santa Filomena - Jangurussu

Rua Nunes Feijó, 1454 - Santa Filomena - Jangurussu Gratuito

Design Político

Estão abertas as inscrições para o curso on-line de Design Político, oferecido pela Kuya - Centro de Design do Ceará, que abordará as interseções entre os campos do design e da política, bem como as inúmeras possibilidades de aplicação prática dos dois campos. O curso é ministrado pela designer e arte-educadora Mônica Cristina de Moura e tem carga horária de 20 horas.

Onde: Sympla Play

Sympla Play Instagram: @kuyadesignceara

@kuyadesignceara Gratuito

CCBel

Como parte da celebração de oito anos de funcionamento, o Centro Cultural Belchior (CCBel) preparou programação especial. Entre as ações estão Aula de Ritmos Com Heliane Lopes (segundas, quartas e sextas, das 17 às 18 horas); Aula de Dança de Salão com Valterlan (segundas, quartas e sextas, das 18 às 19 horas); e Aulas de Dança Contemporânea com Lolly Pop (segundas, quartas e sextas, das 17 às 20 horas). A programação segue durante todo o mês com shows de samba, roda de capoeira e outras atividades.

Quando: segundas, quartas e sextas, em horários variados

segundas, quartas e sextas, em horários variados Onde: CCBel (R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema)

CCBel (R. dos Pacajús, 123 - Praia de Iracema) Mais informações: centroculturalbelchior.com

Screamboat

Cinemas de Fortaleza exibem o filme de terror "Screamboat: Terror A Bordo". Na última balsa da noite em Nova York, passageiros e tripulantes são caçados por um rato impiedoso, e o que deveria ser uma travessia tranquila se transforma em um massacre sangrento. Cercados pela água e pelo medo, eles precisam encontrar um jeito de sobreviver antes que seja tarde demais.

Quando e onde: Ingresso.com

Until Dawn

Segue em cartaz em Fortaleza o filme de terror "Until Dawn". Um ano após o desaparecimento de sua irmã, Clover e seus amigos partem para o local onde ela desapareceu em busca de respostas. Ao explorarem um centro de visitantes abandonado, eles são caçados por um assassino mascarado e mortos um a um... apenas para acordarem no dia seguinte e se encontrarem novamente no começo da mesma tarde. Presos no vale, eles são forçados a reviverem a mesma noite, com a única mudança sendo a ameaça assassina, cada vez mais assustadora que a última.