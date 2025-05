Confira a agenda cultural desta terça-feira, 6 de maio

Foto: Grupo Imagens/Divulgação Grupo Imagens/Divulgação

O Teatro Dragão do Mar recebe nas terças-feiras de maio o espetáculo "Salmo 91". A peça aborda o massacre do Carandiru, em 1992, quando 111 detentos foram mortos durante uma intervenção policial no extinto Complexo Penitenciário do Carandiru, em São Paulo. A peça, escrita por Dib Carneiro, utiliza como pano de fundo essa tragédia e traz à tona as vozes dos sobreviventes.

Quando : terça-feira, 6, às 19h30min

: terça-feira, 6, às 19h30min Onde : Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

: Teatro Dragão do Mar (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema) Quanto: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia); vendas no Sympla e na bilheteria





Looney Tunes

Nesta terça-feira, 6, é realizada mais uma edição do projeto CineMaterna, sessão especial voltada para famílias com bebês de até 18 meses. É exibido o clássico infantil "Looney Tunes - O Filme: O Dia Que a Terra Explodiu". A sessão tem iluminação suave, som reduzido e temperatura ajustada. A sala também tem trocadores equipados com fraldas, pomadas e lenços umedecidos, disponíveis gratuitamente.

Quando : terça-feira, 6, às 14 horas

: terça-feira, 6, às 14 horas Onde : Cinépolis RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

: Cinépolis RioMar Fortaleza (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu) Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia); vendas em cinepolis.com.br





Inscrições

Seguem abertas até o fim do mês as inscrições para a 15ª edição do Curta Canoa - Festival Latino-Americano de Cinema de Canoa Quebrada. O evento será realizado no município de Aracati em setembro. Podem participar cineastas de toda a América Latina. O Curta Canoa cria intercâmbio cultural e artístico para vivenciar a cinematografia da América Latina.

Quando : inscrições até 31 de maio

: inscrições até 31 de maio Informações e inscrições: curtacanoa.com





Erudito Desbundado

Estão abertas as inscrições para o curso "O erudito desbundado: a obra-vida de Paulo Leminski", ministrada por Elias Dias. O curso propõe uma jornada para conhecer o escritor, poeta, músico e jornalista paranaense Paulo Leminski. As aulas são ministradas de forma on-line, pela plataforma Google Meet, com duas turmas — uma às segundas-feiras e quintas-feiras e outra aos domingos. Há desconto para universitários e vestibulandos.

Quando : inscrições até 18 de maio

: inscrições até 18 de maio Onde : aulas via Google Meet; inscrições em bit.ly/cursopauloleminski

: aulas via Google Meet; inscrições em bit.ly/cursopauloleminski Quanto : a partir de R$ 70

: a partir de R$ 70 Mais informações: eliolatria.blogspot.com/2025/04/paulo-leminsk





Dica cultural

O filme de suspense "Exterritorial" está disponível na Netflix. Durante uma visita ao consulado dos Estados Unidos em Frankfurt, o filho de Sara desaparece. O mais intrigante é que ninguém parece tê-lo visto no prédio. Desesperada, a personagem percorre os misteriosos corredores do consulado à procura do menino. Entretanto, ela não sabe da perigosa conspiração que acontece diante dela.

Onde: Netflix.com