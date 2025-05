Horóscopo: previsão para seu signo hoje, terça, 6 de maio

Áries 21/03 a 20/04 Seu lado prático ganha mais visibilidade, ajudando a melhorar o uso dos recursos materiais e a elevar o seu bem-estar, diante da harmonia entre Sol e Lua. No campo da comunicação, é preciso moderar a impulsividade, pois palavras ditas sem pensar podem causar desentendimentos.

Touro 21/04 a 20/05 O dia favorece trocas sociais positivas, proporcionando vivências agradáveis e elevando o ânimo. No entanto, é necessário manter o controle financeiro, avaliando bem o custo e o benefício das decisões que podem mexer no orçamento, devido à tensão entre Lua e Júpiter.

Gêmeos 21/05 a 20/06 O período se mostra favorável para aproveitar o convívio familiar e fortalecer vínculos afetivos, além de investir em práticas de autocuidado que favoreçam seu bem-estar, como sugere a harmonia entre Sol e Lua. Lide com possíveis dificuldades sem exagero, encarando-as como parte natural do crescimento.

Câncer 21/06 a 22/07 A comunicação ganha leveza e fluidez com a harmonia entre Sol e Lua, favorecendo o equilíbrio nas amizades. No entanto, é importante evitar expor abertamente suas emoções em momentos difíceis, para não sobrecarregar quem está próximo e preservar a harmonia.

Leão 23/07 a 22/08 Sol e Lua despertam uma energia para iniciar projetos e aproveitar as chances que surgirem, mesmo que os resultados demorem a aparecer. O foco se amplia para o universo material, mas é preciso controlar os gastos para não ultrapassar o que está ao seu alcance neste momento.

Virgem 23/08 a 22/09 A sintonia entre Sol e Lua destaca sua capacidade de planejamento e persistência nos objetivos, impulsionada por um forte desejo de crescimento pessoal. Transforme os desafios em lições valiosas e aceite, quando necessário, dar um passo atrás para rever as estratégias e aperfeiçoar seus métodos.

Libra 23/09 a 22/10 Com Sol e Lua em harmonia, seu emocional ganha segurança para lidar com os obstáculos, contando com apoio de pessoas que fazem parte do seu convívio. É importante manter o senso de realidade, evitando fantasias que não tenham base concreta. Siga com objetividade e praticidade nesta fase.

Escorpião 23/10 a 21/11 Sua postura se torna mais acolhedora e aberta, facilitando a compreensão mútua e fortalecendo os laços nas relações nesta fase. No entanto, preserve sua imagem no ambiente social, evitando se expor demais. Agir com discrição é fundamental para manter o equilíbrio nas trocas interpessoais.

Sagitário 22/11 a 21/12 Sua disposição para o trabalho se intensifica com o alinhamento entre Sol e Lua, fortalecendo sua autoestima e o desejo de realização, o que favorece a conquista de bons resultados. Valorize suas qualidades, mas tenha cuidado para que o orgulho excessivo não afete suas relações pessoais.

Capricórnio 22/12 a 20/01 O desejo de aproveitar momentos prazerosos aumenta com a harmonia entre Sol e Lua, promovendo vivências agradáveis no meio social. No entanto, é importante manter o foco também nas obrigações, para que o lazer não tome espaço demais em sua rotina e cause prejuízos.

Aquário 21/01 a 18/02 O momento favorece a busca por ambientes seguros e atividades que tragam estabilidade tanto emocional quanto material, além de proporcionar satisfação. Porém, é importante não se afastar da zona de conforto, reduzindo também as interações sociais.