Luta revolucionária no palco do TJA

Foto: Thiago Américo/ASCOM PMC/DIVULGAÇÃO Peça traz olhar do Ceará sobre a Confederação do Equador, em 1824

No sábado, 10, e no domingo, 11, às 19 horas, o público cearense poderá conferir o espetáculo "Sertão Confederado", uma produção do Grupo Criar de Teatro e da Cia Prisma de Artes. A montagem será apresentada no Theatro José de Alencar (TJA).

A peça revisita um capítulo marcante da história: a Confederação do Equador, movimento republicano que surgiu em 1824 como reação às medidas autoritárias do imperador Dom Pedro I, especialmente após o fechamento da Assembleia Constituinte de 1823.

A partir de um olhar cearense, o espetáculo narra como a recém-criada província do Ceará se uniu ao movimento iniciado em Pernambuco, formando uma frente de resistência com quatro províncias do atual Nordeste Oriental. Juntos, eles idealizaram um novo modelo de governo, de caráter republicano, em oposição ao centralismo do Império.

A narrativa é conduzida pela perspectiva onisciente de Ana Triste, esposa de Tristão Gonçalves, líder confederado e figura histórica central do Ceará. Ela revive os acontecimentos que marcaram o movimento, desde as articulações políticas iniciadas em 1817 no Cariri pela família Alencar, até a repressão violenta do império meses após a proclamação da Confederação. (Carolina Passos)