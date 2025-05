Programe-se: confira a agenda cultural desta quarta-feira, 7 de maio (7/5)

Foto: Miguel Cavalcanti/Divulgação Yane Caracas homegaia Ednardo em novo show

A cantora cearense Yane Caracas apresenta nesta quarta-feira, 7, o show "Manga Rosa — Homenagem a Ednardo: 80 Anos de Música e Cultura Brasileira", em celebração ao cantor que já contabiliza mais de 50 anos de carreira. A apresentação acontece no Cineteatro São Luiz com capacidade para 80 pessoas.

Quando: quarta-feira, 7,

às 19 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: R$ 30 (inteira) e

R$ 15 (meia-entrada)

Vendas digitais em Sympla e presencialmente na bilheteria do equipamento

Mais informações:

@cineteatrosaoluiz





Miss Ceará Terra

É realizada nesta quarta-feira, 7, a grande final do concurso Miss Ceará Terra, que escolhe a melhor candidata para representar o Ceará no Miss Brasil Terra. São 14 participantes na acirrada disputa.

Quando: quarta-feira, 7, às 18 horas

Onde: Teatro Brasil Tropical (Avenida da Abolição, 2323 - Meireles)

Quanto: R$ 50

Vendas digitais no Sympla

Mais informações: @teatrobrasiltropical

Lançamentos

O restaurante Esquina Brasil/Nega Teresa recebe nesta quarta-feira, 7, o show "Revoada Nordestina", em que os músicos Thiago Montt e Felipe Wander (foto) lançam novos álbuns sobre suas origens. Os artistas apresentam respectivamente os projetos "Flora" e "Vila Nova da Rainha", que falam sobre identidade, pertencimento e diálogos com a memória.

Quando: quarta-feira, 7,

às 19 horas

Onde: Esquina Brasil/Nega Teresa (Avenida Antônio Sales, 3177 - Dionísio Torres)

Quanto: R$ 10 (entrada)

Mais informações:

@esquinabrasilfortaleza

e @nanegateresa

Mostra Ceará Turismo e Cultura

Estão abertas as inscrições para edital de seleção de obras literárias da terceira edição da Mostra Ceará Turismo e Cultura, que acontece nos dias 6 a 15 de junho, no Iguatemi Bosque. O projeto tem como tema "Turismo Regenerativo e Consciente".

Quando: 6 a 15 de junho

Inscrições até sexta-feira, 9, em

https://bit.ly/4jF5NHY

Onde: Iguatemi Bosque (Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)

Gratuito

Oficina de Broches

Nesta quarta-feira, 7, a Pinacoteca do Ceará inicia a programação "Pouso do Trabalhador", uma semana com oficinas gratuitas realizadas em horário de almoço. Na estreia, os trabalhadores estarão munidos de tecidos, linhas e agulhas para a criação de broches bordados.

Quando: quarta-feira, 7, das 12h30min às 13h30min

Onde: Hall da Pinacoteca do Ceará (Rua 24 de Maio,

34 - Centro)

Gratuito, com inscrições por ordem de chegada

Mais informações:

@pinacotecadoceara